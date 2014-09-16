港报财经评论：恒指遇风雨，宜守24,000--经济日报9月16日

恒指遇风雨，宜守24,000/林瑞芬

港股未能静待美联储局的议息结果，昨收报24,356，跌0.97%；国指收报10,834，跌1.63%，大市成交额666亿港元。国家统计局上周末公布的8月规模以上工业增加值、房地产开发和销售情况等经济数据，整体低迷，但未有拖累A股显着下挫，上证昨收2,339，微升0.31%。港股反而被压下，不知又关不关台风事，怕打风今日休市，昨日跌定市来迎风。还是，怕了美联储局真的会有加息指引。联储局可以扣而不发，又可以等待合适时机发加息指引。周三会作甚么声明，还是未知数，不过，市场就预期加息步伐渐行渐近。若不宣布加息的意向表，对股市或有短暂的刺激作用。

中国经济面8月又遇冷锋，从工业、投资到用电量，中国的实体经济主要指标大部分出现回落。10月才开会，这段政策真空期，乏善足陈。技术上，国指昨略为失守了自3月以来的升轨支持，短线抛售压力较大，恒指亦失守24,500之短期支持轨，待考验24,000的支持能力，若失守就麻烦！国指反覆进一步将下试10,500，不宜再失。市场借势调整，是为走得更远，还是真正结束升浪，后市当有分晓。之不过，大市在调，尚见资金面稳定，大市调整是为走得更远的可能性较大。据EPFR资金流向资料显示，9月4日至9月10日一周流入中国录得约11.29亿美元净流入，上周为流出1.14亿美元。截止9月10日当周，四周流入均值约8.04亿美元。A股ETF的表现也同步回暖，当周录得9.17亿美元净流入。此外，9月10日当周1.42亿美元资金流入香港股市，上周为流入1.94亿美元，四周流入均值约3.82亿美元。H股ETF流入量更环比上周有所扩大，9月10日当周录得0.81亿美元净流入。

2014年1至8月份，全国房地产开发投资58,975亿港元，同比名义增长13.2%，增速比1至7月份回落0.5%。去年全年房地产投资增速为19.8%，今年一路下跌，目前仅为13.2%，逊于固定资产投资整体增速。房地产与经济增长关联度太大，后市判势中国决策者对经济下滑的容忍度，当要更为留意房市政策的变化，适度推出一些措施也可以理解，限购令放、限贷令放以后，就是贷款息率的调整趋势。据国泰君安推测，10月是中国65周年国庆和四中全会，将有托底式宽松和利好政策出台。(B07)

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发电量下跌，电力股调整/ 余少文

上海股市先跌后升，可惜国企指数再失守11,000点。至于中国内地8月工业增加值增幅远差于预期，发电量更下跌，出现旺季不旺现象，电力股进入调整期。国企指数昨日开市已裂口跌穿11,000点和50天平均线，全日跌179点或1.6%收报10,834点，成交额129亿港元，不足20%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌68点或1.4%，收报4,744点，成交额49亿港元。中国内地股市昨日早段亦下挫，两地股市下挫原因，应该是日前公布的8月经济数据劲差所累，因为8月工业增加值增长6.9%，差于预期的8.8%，并拖累首8个月工业增加值升幅降至8.5%，更重要6.9%是自2008年12月以来最低增速，反映中国内地工业表现欠佳。再加上8月中国制造业采购经理指数（PMI）只有51.1%，好听是今年第二高，但较7月回落0.6%，是近年回落幅度最大的月份，反映中国内地经济下行压力远大于预期。

其实，国务院总理李克强早前曾将今年经济增长目标暗示为下限7.5%，但近数月却表示今年经济增长可以是7.5%高一点或低一点，回到年初的7.5%左右的论调，已反映中国对今年经济增长转趋保守。也难怪人民银行在货币政策上有点儿暧昧，时而放水，时而收水，惟见第三季经济可能差于预期，相信央行始终难以收紧流动性。至于8月工业增加值增长6.9%，亦较7月的9%增幅为低，以三大门类分则只有电力、热力、燃气及水生产和供应业录得同比跌幅；如以行业增加值计算，也只有电力、热力生产和供应业下跌；如以产品产量计算，发电量虽跌2.2%，但火电发电量却跌11.3%，是跌幅最大的行业。

8月是中国内地电力市场旺季，即使期内水力发电量升37%至1,178亿千瓦时，占总发电量的24%，高于7月的22%比重，但总发电量下跌，至少是过去五年的8月份首次下跌，反映电力市场旺季不旺，电力股第三季收入或多或少受影响。实际上，电力股业绩经过去年复苏而急升后，今年升势放缓是预期的事，综合11家H股和红筹电力股上半年业绩，半年收入只升2%至1,972亿人民币，盈利升11%至235亿人民币；即使只计入华能国际 、大唐发电 、华电国际 、华润电力 和中国电力 等以火电为主的电力股半年业绩，收入只升3%，盈利升15%至195亿人民币。(B05)

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