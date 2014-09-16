港报财经评论：明年Buy，欧洲Sell中国--信报9月16日

明年Buy，欧洲Sell中国/ 习广思

上周曾经指出，金融市场的黑天鹅带来入市良机；不过，黑天鹅也分真假，乌克兰马航坠机事件是真的黑天鹅，苏格兰独立公投却是假的黑天鹅。最新民意研究显示，排除尚未决定投票意向的人，反独阵营的支持率比赞成独立阵营的支持率高8%，分别为54%和46%，苏独公投被否决的机会十分高。经历今次政治惊涛骇浪，相信首相卡梅伦不会再对苏格兰掉以轻心，除了不再让独立议案轻易过关，亦会收紧对苏格兰政府的放任管理，以防日后独立意识抬头，对英国财政造成重大损失。

真正的黑天鹅，仍是欧洲央行月前的意外减息行动，负利率导致欧罗汇价急跌，欧罗汇率贬值则催生市场对欧洲企业的盈利乐观预期。据彭博数据显示，本月调高欧洲企业盈利预估的分析员人数超过调降的分析员，为2012年4月以来首次出现。过去3年来，有两年欧洲企业盈利出现下滑，去年欧洲企业盈利下滑8%，2012年企业获利增长1%，2011年则是倒退11%。按照欧洲经济的正常路径发展，欧企盈利应该只会持平或继续向下；然而，欧洲央行意外减息，并宣布购买证券的仿美国QE计划，令情况立时转变。Legal&General Investment Management驻伦敦全球股票策略师LarsKreckel表示，分析员把欧罗贬值纳入盈利预估模型，令企业获利修正指数得以大幅度好转。

欧洲央行于9月4日减息兼启动新一轮买债计划，导致欧罗汇价当晚急跌，之后由花旗集团编制的欧洲企业盈利修正指数，在9月5日终由负数转为正数。以上指数对机构投资者而言十分重要，首先是以欧罗区斯托克50指数（EuroStoxx）为基准，其往绩市盈率为23倍、预测为14倍，当企业盈利被停止向下修正，意味市盈率将可以由萎缩变膨胀，等于一只股票当盈利前景改善，市场估值将被提升而非下调。盈利前景改善，是看好欧股前景的其中一个因素，另一因素是欧洲利率亦在向下，意味影响股票估值的两大元素：盈利及risk-free rate皆处于利好，欧股前景怎能不看好？欧罗区斯托克50指数过去年两年大涨逾60%，但比对过去5年走势，发现该指数大幅跑输美国标普指数，以指数计跑输79%；以计及股息的总回报计算，则跑输73.4%。(B02)

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美元兑日圆中长线看120/ 苏子

经合组织（OECD）指出，日本应该维持明年10月开始的增加销售税计划，而在增加销售税后，日本有必要推出进一步的QE措施，它并预测今明两年，日本经济将分别增长0.9%及1.1%，经济将走出4月以来受上调销售税的负面影响。亦认同日本应该维持明年增加销售税的计划。毕竟目前日本的国债规模已逾GDP200%，但经济情况仍然强差人意，因此以增加销售税的手段来增加政府收入，以减轻国债持续增加的压力的大方向其实是正确的。

日本增加销售税，的确将为经济带来短期负面影响，所谓长痛不如短痛，倘若决定不按照原来计划增加销售税，将意味着日本国债规模将难以下降，最终国债泡沫一旦爆破，届时日本经济所承受的负面影响，肯定较增加销售税来得恐怖。日本按计划在明年10月增加销售税，随后亦如OECD所料般推出更多的QE措施，将会反映目前日圆的大弱势，肯定仍会持续多至少一年时间，因此投资者宜利用日圆每次自低位反弹时，采取逢高沽出的策略。技术上看，目前美元兑日圆除了严重超买外，实在找不到理由为何要逆市建立短仓。所谓升市莫估顶，现阶段投资者最好还是不要妄自猜测美元兑日圆何时见顶回落，及逆势入市建立仓位赚取蝇头小利，反而应该要有耐性等待日圆，或因突然受到利差交易拆仓影响而回升时，趁低建立美元兑日圆长仓，中长线看120水平。

连日来欧罗兑美元自1.2856美元低位的反弹一直乏力升越1.30美元心理关口，以及20周保历加通道底部阻力，上周五最高仅见1.2979美元便乏力再升，昨天欧罗兑美元更自此高位回落，至上周五的1.2906美元低位附近争持，反映仍处单边跌浪中。若昨晚欧罗兑美元乏力回升并且更以近全日低位收市，则日线图将呈现单日转向不利形态，随后汇价将会下试上周的1.2856美元低位支持，一旦失守收市，汇价将会进一步考验自前年的1.204美元低位升幅的61.8%调整目标及去年3月的1.2744美元低位支持。(B14)

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