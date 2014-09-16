版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 12:09 BJT

中国货币市场：七天以上资金呈紧平衡，新一轮IPO来袭料加剧季末冲击

路透上海9月16日 - 中国银行间资金市场周二呈紧平衡态势，面对缴税以及月末等因素，七天以上资金需求普遍较旺，尤其是跨月品种，而新一轮IPO下周又将登场，料将进一步加剧对季末流动性的冲击。

交易员指出，在开盘价的“指导”下，主要回购利率仍未现明显上浮，但盘中加权价震荡上行的趋势较为明显，若资金接下来更趋紧张，即便有开盘价的牵引，回购利率仍有走高的可能。

“隔夜还好，七天以上的需求大了一些，跨月末的有点紧，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员也谈到，今日资金面和昨天差不多，整体属于中性偏紧，一个月的资金需求较多，加上下周起新股又要密集发行，“9月好不了了，利率肯定要上。”

在中国证监会周一下发IPO重启后第四批新股发行批文后，获批的11家新股中的10家周二即公告启动发行，而网上和网下申购时间均集中在下周，正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，料将进一步施压资金面。

而上海另一银行交易员谈到，银监会对于月末冲时点的加强监管，对于临近季末银行的揽存行为应会有一些制约，但因3%的存款偏离度仍有一定的弹性，因此对缓解资金面波动的作用可能也相对有限。

为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会上周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8467 2.8415 +0.52

七天 3.2975 3.2778 +1.97

14天 3.4884 3.5885 -10.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4400 2.2050 +123.50

七天 4.1100 3.7750 +33.50

14天 6.8500 4.2300 +262.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9200 2.9100 +1.00

七天 3.4500 3.4300 +2.00

14天 3.4700 3.5600 -9.00

Shibor

其中:隔夜 2.8530 2.8510 +0.20

七天 3.2500 3.2440 +0.60

三个月 4.6349 4.6393 -0.44

----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 吴云凌/林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐