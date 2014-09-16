中国货币市场：七天以上资金呈紧平衡，新一轮IPO来袭料加剧季末冲击

路透上海9月16日 - 中国银行间资金市场周二呈紧平衡态势，面对缴税以及月末等因素，七天以上资金需求普遍较旺，尤其是跨月品种，而新一轮IPO下周又将登场，料将进一步加剧对季末流动性的冲击。
交易员指出，在开盘价的“指导”下，主要回购利率仍未现明显上浮，但盘中加权价震荡上行的趋势较为明显，若资金接下来更趋紧张，即便有开盘价的牵引，回购利率仍有走高的可能。
“隔夜还好，七天以上的需求大了一些，跨月末的有点紧，”上海一银行交易员称。
华东一银行交易员也谈到，今日资金面和昨天差不多，整体属于中性偏紧，一个月的资金需求较多，加上下周起新股又要密集发行，“9月好不了了，利率肯定要上。”
在中国证监会周一下发IPO重启后第四批新股发行批文后，获批的11家新股中的10家周二即公告启动发行，而网上和网下申购时间均集中在下周，正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，料将进一步施压资金面。
而上海另一银行交易员谈到，银监会对于月末冲时点的加强监管，对于临近季末银行的揽存行为应会有一些制约，但因3%的存款偏离度仍有一定的弹性，因此对缓解资金面波动的作用可能也相对有限。
为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会上周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8467 2.8415 +0.52
七天 3.2975 3.2778 +1.97
14天 3.4884 3.5885 -10.01
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.4400 2.2050 +123.50
七天 4.1100 3.7750 +33.50
14天 6.8500 4.2300 +262.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9200 2.9100 +1.00
七天 3.4500 3.4300 +2.00
14天 3.4700 3.5600 -9.00
Shibor
其中:隔夜 2.8530 2.8510 +0.20
七天 3.2500 3.2440 +0.60
三个月 4.6349 4.6393 -0.44
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 吴云凌/林高丽)