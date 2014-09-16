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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 15:07 BJT

更新版 1-中国外汇：8月银行结售汇一年多来首见小幅逆差，供求更趋均衡

* 8月银行结售汇于去年7月来首见小幅逆差
    * 当月外汇供求进一步趋于均衡
    * 代客结售汇续降，与银行自身净购汇规模接近
    * 银行代客涉外收付款逆差较大显示有资金流出

 (新增评论和背景)
    路透北京9月16日 - 中国国家外汇管理局周二公布的8月银行结售汇数据显示当月外汇供求进一步趋于均
衡。当月银行结售汇逆差51亿元人民币，为去年7月以来首见逆差。
    
    其中代客结售汇顺差204亿元人民币，较7月继续回落，银行自身同期结售汇逆差254亿元人民币，较上月
所创一年来最大逆差回落逾半。
    
    从这两个数据的趋势可看出，8月银行结售汇出现小幅逆差的原因，一是由于客户净结汇今年以来持续减
少，二是由于银行自身购汇需求有所增加。
    
    “银行自身购汇逆差，其目的和用途还有待进一步了解。代客结售汇顺差比较小，主要是因为央行退出干
预后，汇率波动性上升，客户持汇意愿增强。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为。
    
    同期银行代客远期净结汇签约349亿元人民币，较上月的60亿元明显回升。而截止8月末，未到期净结汇1,
408亿元人民币，较上月减少119亿元。该数据今年3月以来一直处于下降趋势，但8月降幅缩至年内最低。
    
    数据并显示，8月境内银行代客涉外收付款逆差752亿元人民币（等值122亿美元），该数据显示有较明显
的资金流出，但目前外管局尚未公布其分项数据。1-8月，银行代客累计涉外收付款顺差5,116亿元人民币（等
值834亿美元）。
    
    此前，央行公布8月金融机构外汇占款为环比减少311亿元人民币，而央行官员透露当月央行口径外汇占款
为增长23亿。   
    
    以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:    
                14年8月  7月     6月    5月    4月    3月    2月    1月   13   11   10   9月  8
                                                                          年1  月   月        月
                                                                          2月                 
 代客结售汇净   33       101     152    68     79     411    459    763   328  451  392  317  94
 额                                                                                           
 （亿美元）                                                                                   
  以亿元人民币  204      621     938    416    489   2,521  2,805  4,658                       
            计                                                                                
 代客收付款顺   -122     94      142    208    37     54     136    313   83   283  289  126  50
 收                                                                                           
 （亿美元）                                                                                   
  以亿元人民币  -752     578     847   1,280   230    329    831   1,911                       
            计                                                                                
 代客远期结售   57       10      -27     9     15     27     227    254   184  204  130  180  93
 汇净额（亿美                                                                                 
 元）                                                                                         
  以亿元人民币  349      60     -165    53     91     165   1,390  1,548                       
            计                                                                                
 远期累计未到   228      248     318    450    525    584    679    591                        
 期结售汇净额                                                                                 
 （亿美元）*                                                                                  
  以亿元人民币  1,408    1,527  1,959  2,778  3,232  3,593  4,158  3,607                       
           计*                                                                                
  
   注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。
    
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一
。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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