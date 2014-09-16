《路透晚报》--9月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：FDI下降与反垄断无关，中国经济没有硬着陆迹象--商务部

尽管中国8月吸收外商直接投资（FDI）同比下降14%，商务部发言人沈丹阳周二明确表态，这与中国目前正在进行的反垄断无关，目前来讲外商投资资金流入流出没有异常变化。此外不能肯定出口能保持目前的高速增长形势。 他稍后表示，没有任何迹象显示中国经济会硬着陆，并预计今年吸收外资可能达到1,200亿美元，明年对外投资规模可能会超过利用外资规模。

--《SAFT专栏》中国放任经济放缓，不充当投资者后盾

在当今世界，投资者日益认为决策者会为其殿后。但中国可能即将证明，它不那么做也行得通。中国经济成长正在急剧减速，脱离令人目眩的水平。这使得今年经济增长7.5%的政府目标显得很渺茫。然而尽管如此，有迹象显示中国将避免出台全面的经济刺激措施。“新领导层对于短期痛苦的忍耐力，似乎又大幅提高了一个层次。”

--中国房地产：湖北出台支持楼市多项政策，加大贷款利率折扣力度

中国1-8月房地产投资增速连续七个月回落，同时销售亦持续下降。面对低迷的房地产市场，湖北省周一发文从贷款利率和税收等方面出台支持楼市政策，规定居民家庭贷款首次购买自住普通商品住房，贷款利率的下限可扩大为基准利率的0.7倍。

--中国能源：自2015年起限制进口和销售高灰分高硫煤--发改委

为防治大气污染，中国国家发改委发布商品煤质量管理暂行办法，规定自明年1月起限制进口、销售和远距离运输高灰分高硫煤。

--亚洲经济：中日韩财金官员将在G20会议间歇会面--日本官员

日本一财务省官员称，在周五于澳洲凯恩斯召开的20国集团(G20)会议间歇，日本、 中国和韩国财长和央行总裁将进行会面。

【金融】

--中国黄金：国际板将提前于周四推出，有利于形成跟国际接轨的上海金价

即将在上海自贸区亮相，以人民币计价和结算的中国黄金国际板，将有利于形成跟国际接轨的上海金基准价格体系。而据消息人士透露，黄金国际板推出时间将提前至本周四(18日).上海国际黄金交易中心将实行“净额、封闭、分级”的资金清算原则，专项管理其国际会员及其客户资金，严格限定资金仅用于交易所交易。

--中国外汇：8月银行结售汇一年多来首见小幅逆差，供求更趋均衡

中国国家外汇管理局周二公布的8月银行结售汇数据显示当月外汇供求进一步趋于均衡。当月银行结售汇逆差51亿元人民币，为去年7月以来首见逆差。

--台湾金融：金管会将松绑银行业金融债发行规范，活络债券市场--消息

三位官方消息人士周二透露，台湾金管会将放宽银行业发行金融债券相关规范，并取消申请发行额度必须于一年内发行完成的规定，且不限发行币别，预期将可活络国际板债券及宝岛债市场。

--中港个股：中国银行和农业银行优先股发行申请均获证监会审核通过

中国农业银行周二公告称，证监会已审核通过其优先股发行申请；中国银行亦公告称，其境内非公开发行优先股申请获证监会通过。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购量价双稳，经济形势不佳常规操作暂未见新动向

上周末公布的不佳经济数据，引发市场热议降准降息的可能。不过从中国央行周二公开市场如期进行的正回购操作来看，规模与上周同期相同，利率也继续持平，显示常规操作层面，暂时还没有新的动向。

--《中国新债预测》10年国债预测均值4.27%，投资户缺乏热情料制约需求

中国财政部周三将招标发行10年期固息国债。路透调查显示，近来债市一级市场表现相对弱于二级市场，主要原因是投资户缺乏热情，作为投资户青睐的品种之一，明日10年国债料需求一般，定位持平或稍高于二级水平，预测均值在4.27%附近。

--新债招标：国开行四期固息债定位偏高，新股发行等扰动一级投资需求

中国国家开发银行周二早间招标的四期固息债中标结果均高于预期。交易人士表示，虽然宏观数据不佳，但政策面暂未见跟进迹象，且第四批新股发行下周将启动，三季度末资金面压力不小，均推高机构对新债的定位。

--中国货币市场：七天以上资金呈紧平衡，新一轮IPO来袭料加剧季末冲击

中国银行间资金市场周二呈紧平衡态势，面对缴税以及月末等因素，七天以上资金需求普遍较旺，尤其是跨月品种，而新一轮IPO下周又将登场，料将进一步加剧对季末流动性的冲击。

--中国债市动态：现券收益率及IRS略升，正回购平稳操作预期偏谨慎

中国银行间市场周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)稳中略上探。交易员表示，继现券上日一波做多情绪之后，部分机构存在获利回吐压力，同时公开市场操作未有明显变化，市场对未来政策面是否会跟进心存疑虑，债市强势买气暂缓，收益率止跌回升。

【外汇】

--中国汇市：隔夜CNH挫跌后人民币早盘续走低，基本面忧虑持续发酵

继离岸市场人民币CNH大幅挫跌、中间价低开之后，中国境内人民币兑美元周二连续第三天走低。交易员认为主要因素仍是基本面忧虑持续发酵。

--离岸人民币：中国央行授权工商银行分行任卢森堡人民币业务清算行

中国央行周二称，根据《中国人民银行与卢森堡中央银行备忘录》相关内容，授权中国工商银行卢森堡分行担任卢森堡人民币业务清算行。

--离岸人民币:港交所行政总裁将拜会台交所，觅离岸人民币商机--消息

两位消息人士周二表示，香港交易行政总裁李小加将来台湾拜访证交所、柜卖中心等证券监管单位，或将寻求双方在离岸人民币业务的合作。

--离岸人民币：法国巴黎银行旗下资管获RQFII资格，为欧元区首批之一

法国巴黎银行旗下的资产管理业务--法国巴黎投资周一已获中国证监会发放的人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，率先成为法国及欧元区内首家获证监会发放RQFII资格的机构之一。

--离岸人民币：工行新加坡分行“狮城债”发行总额40亿，创该市场最大笔发行案

以资产计全球最大银行--中国工商银行表示，该行新加坡分行三种年期离岸人民币债已定价完毕，发行总额为40亿人民币，该次发行金额创造了迄今为止“狮城债”的单笔发行记录。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1.8%创半年最大单日跌幅，A股成交额创近四年新高

中国股市沪综指周二收挫1.8%创半年来最大单日跌幅。今日大盘宽幅震荡，股指冲高后放量回落。分析师指出，8月份宏观经济数据较差开始拖累大盘，但市场对后期政策仍存预期，预计风险释放程度较为有限，料后市震荡盘整可能性较大。

--中国证券：上海将推动自贸区内金融机构和企业进入沪市证券期货交易场所投资

上海市政府周一发布通知称，将推动中国（上海）自由贸易试验区内金融机构和企业按规定进入上海地区的证券和期货交易场所进行投资和交易，推进区内符合条件的个人按规定开展跨境双向投资，积极推进上海证券交易所设立国际金融资产交易平台。

--中国新股：新一轮IPO月底前集中申购，料叠加季末因素施压资金面

在中国证监会周一下发IPO重启后第四批新股发行批文后，获批的11家新股中的10家周二即公告启动发行，而网上和网下申购时间均集中在下周，正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，料将进一步施压资金面。

--中国反垄断：发改委就零配件定价事宜询问丰田雷克萨斯部门--消息

直接知情人士表示，中国物价监管当局已经传唤丰田汽的高管，询问该公司豪华车型雷克萨斯(Lexus)的定价政策和做法。

--《热点透视》阿里巴巴微提IPO参考价，为投资者留出更多想象空间