台湾货币市场：短率暂持在上日区间，银行端仍未松口供给跨季拆款资金

* 短率暂持在上日区间

* 跨季拆款资金供给下周才有望松口开放

* 因应跨季短票利率承压改以债券RP调度

记者 詹静宜

路透台北9月16日 - 台湾银行间短率周二大致持在上日区间。资金调度人士表示，银行间为考量9月底季报资本适足率(BIS)计算及季底冲刺企业放款需求，目前资金调度倾向保守因应，本周大多数银行暂不开放跨季拆款资金，资金需求方暂先以短支长补足资金缺口。

资金调度人士指出，明天起两周天期拆款将正式跨季/跨月，不过多数银行仍表态暂不提供跨季拆款，市场预期静待下周资金流大致底定后，才会有少数银行松口开放跨季资金供给，料月底前跨季/跨月短率区间高位仍承压。

〞本周暂不开放跨季拆款资金。〞一本地特定大型银行调度人士说。

银行交易人士认为，整体市场月内资金仍显充裕，只不过市场谨慎看待季底紧缩效应，以致季底效应提前发酵，目前多数银行间倾向正数操作，以免季底/月底资金不足以因应企业放款寿险的需求，致周一银行间累积超额准备持续攀高逼近两千亿台币。

本地时间12:31时：

--台币兑美元 早盘暂贬1.4分报30.120。

--台湾加权股价指数 小跌0.82%，报9,146.81点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%；今日区间暂落在0.387-0.400%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同于上日。两周拆款利率区间则暂在0.430-0.440%，上日在0.388-0.450%。

**短票交投略显淡静**

短票市场方面，大型票券商指出，由于此前先行避开资金缺口落点临近季底，今天短票发行量持平偏少，且随着近期短票利率趋扬，转以债券RP调度资金为主，令周二短票市场交投较趋于淡静。

〞今天资金缺口很小，比较安静。〞一位大型票券商交易员说。

另一大型票券商交易员指出，周二发票量较少，连银行到单都没办法续作，且因银行端承作的短票利率承压，就成本考量部分转单给民间客户，与民间客户承作的跨季/跨月短票利率最高也才0.62%。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.605-0.64%，大致维持在上日既有区间。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率微幅走低至0.605%，前一日则为0.614%。票券商认为，随着银行端短票交投利率攀升，转而透过债券RP或是转以民间客户承作的其他资金调度管道，稍令上日买卖断平均成交利率微降。

台湾央行今日存单到期金额1,845.5亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆6,712.3亿台币，本周余日落点分别为周三270亿、周四7,567.8亿及周五2,763亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为482亿台币，累积超额准备为1,943亿台币、加计前期1%的超额准备为2,548亿台币。

**债券附买回利率稳定**

债券市场附买回(RP)利率周二稳定在上日区间内交投。今日投信及寿险资金供应有序，市场整体资金水位依旧偏松，但不至于过份浮滥，使得利率跟上日持平。

市场交易人士指出，虽然RP市场的跨月资金供应仍属少量，但由于利率水准平稳，证券商及票券商并不急于承作跨季底交易，仅依一般交易惯例有序来往，预估要到下周的下半周才会有近季底的趋紧气氛。

〞暂时不需要加点拿跨月资金，如果月底紧了就算加点还是会走钱，那何必呢。〞一位大型证券商交易员说。

市场人士指出，今日资金调度不难，寿险的多余资金转往投信，令投信钱多询券积极，月内利率不动如山。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，均同上日。票券商的少量跨月利率成交在0.56%。