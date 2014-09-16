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债券 | 2014年 9月 16日 星期二 13:38 BJT

美国个股：黑石集团计划为其最新并购基金融资约160亿美元--WSJ

路透9月16日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士的消息报导，黑石集团 计划为其最新的并购基金融资大约160亿美元。

华尔街日报报导，黑石集团已为Blackstone Capital Partners VII LP基金发行了营销文件。

该基金前一期Blackstone Capital Partners VI LP于2008年推出，四年之后关闭，受全球金融危机影响，仅融得略超过160亿美元投资。

Blackstone Capital Partners VI吸引了全球最大的一些私募股权投资机构，其中包括美国加州公职人员退休基金(Calpers)和加拿大退休金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)。这是来自上述退休基金方面的披露信息。

因正值美国下班时间，记者未能立即联系到黑石集团的代表置评。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军/于春红)
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