版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 14:14 BJT

韩国汇市：韩元上涨，因出口商卖出美元以结算

路透首尔9月16日 - 韩元周二上涨，因出口商卖出美元以结算，韩元在1,040水平遭遇强劲的技术性阻力。

韩元本地收盘报1,036.7，周一收盘价为1,038.0。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐