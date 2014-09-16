日本股市：收跌并结束五日连涨，市场观望美联储会议结果

徽商期货：受临储拍卖临近等影响，大连玉米期货市场暂时承压
从需求端来看，当前为养殖业淡季，生猪及禽类养殖仍处于低迷态势，市场需求疲软。国内生猪价格仍然“跌跌不休”，生猪养殖利润萎缩，同时，禽蛋价格处于低位，禽类养殖整体亏损，养殖户补栏积极性较低。饲料终端需求不旺，再加上临储拍卖临近，大部分饲料企业采购心态谨慎，以滚动补库为主。
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天的政策会议将于今日稍后开始，全球市场密切关注，等待有关美国八年多来首次加息时间的线索。
东证股价指数 跌0.2%，至1,310.86点，JPX-日经400指数 跌0.3%，至11,872.99点。(完)
从需求端来看，当前为养殖业淡季，生猪及禽类养殖仍处于低迷态势，市场需求疲软。国内生猪价格仍然“跌跌不休”，生猪养殖利润萎缩，同时，禽蛋价格处于低位，禽类养殖整体亏损，养殖户补栏积极性较低。饲料终端需求不旺，再加上临储拍卖临近，大部分饲料企业采购心态谨慎，以滚动补库为主。
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
苹果公布季度业绩逊预期，行政总裁库克将问题归咎于中港销情差，这是无视公司策略和创意出问题。苹果须保持创新，尤其iPhone十周年的iPhone 8，才能续执科网股牛耳。