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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 14:22 BJT

日本股市：收跌并结束五日连涨，市场观望美联储会议结果

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天的政策会议将于今日稍后开始，全球市场密切关注，等待有关美国八年多来首次加息时间的线索。

东证股价指数 跌0.2%，至1,310.86点，JPX-日经400指数 跌0.3%，至11,872.99点。(完)
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