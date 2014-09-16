路透伦敦9月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元在偏淡交投中温和承压，跌回过去几天的100个点子区间。仍围绕着1.29波动。相对强弱指标显示目前脱离超卖区，因此有可能进一步回跌。但在瞄准下一个目标移动前，似有可能重新测试1.30的心理关卡。
欧元/英镑：再度守住0.7940，但形成长影线的十字星形态，暗示可能再测试0.7890的低点。
英镑/美元：英镑再度在区间低端交投，轻微承压。1.60为大型心理水准，该处正好是2013年7月以来涨势的61.8%回档位。跌破该水准英镑可能陷入疲弱期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2935 1.2940 -0.04 -5.89 1.3745
美元/日圆 107.09 107.16 -0.07 +1.70 105.30
欧元/日圆 138.58 138.70 -0.09 -4.18 144.63
美元/瑞郎 0.9345 0.9351 -0.06 +4.67 0.8928
英镑/美元 1.6178 1.6231 -0.33 -2.28 1.6556
美元/加元 1.1060 1.1053 +0.06 +4.14 1.0620
澳元/美元 0.9008 0.9027 -0.21 +1.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8164 0.8174 -0.12 -0.51 0.8206
欧元/瑞郎 1.2088 1.2100 -0.10 -1.49 1.2271
欧元/英镑 0.7993 0.7975 +0.23 -3.66 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2255 9.2075 +0.20 +4.27 8.8474
美元/挪威克朗 6.3977 6.3912 +0.10 +5.46 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张若琪 审校 王洋)