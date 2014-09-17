更正-《焦点人物》无论苏格兰公投结果如何，萨蒙德都赢定了

(更正：因译文有误，第一段“也仅穿着苏格兰短裙”应为“也很少穿苏格兰短裙亮相”)

路透爱丁堡9月16日 - 萨蒙德没有挥舞着双刃重剑，也很少穿苏格兰短裙亮相。但与苏格兰和英格兰合并300多年来涌现的勇士相比，他是带领苏格兰最接近独立的一位。

这位苏格兰民族党党魁通常身着商务西服，许多年来他使用计策、魅力和坚持来推动独立。周四独立运动将迎来高潮，届时苏格兰人将全民公投是留在英国还是独立出去。

如果投票结果是“赞同”独立，将是这位苏格兰首席部长的巨大个人胜利，而即便他失败了，民调也显示两派阵营的差距可能很小。

即便投票结果是不脱离英国，萨蒙德也不会就此销声匿迹，他仍要发挥很大作用，尤其是要求英国各政党领导人履行承诺给苏格兰的更大权力。

传记书《萨蒙德：迎难而上》的作者David Torrance称，“尽管他在很多方面是个相当引起分歧的人物--他能不讨人不喜欢，但也具有号召力，能赢得本来没有参与的人去争取他所描述的未来...”

萨蒙德坚定表示，即便面临资金压力，也要保住国民保健制度(NHS)，在很多选民中得到正面反响。不过批评人士和反对人士指责他独断专行，压制反对意见，而且夸下海口要建设“牛奶和蜂蜜之国”。

苏格兰工党领袖Johann Lamont上周指责萨蒙德是不遗余力地分裂苏格兰，用狭隘的民族主义取代爱国主义。“我们听到的是，在这场争论中只有一个专家，只有一个可以信任的人，那就是萨蒙德，我们必须赌上我们的就业、养老和NHS来跟随他，”她称。

萨蒙德对路透称：“这无关性格，无关党派，而是关乎这个国家的未来，以及怎么能让苏格兰的未来更加积极、更加繁荣，而且更加公正。”

**苏格兰队**

萨蒙德荣登Spectator杂志的2011年年度政治人物，因为他和他带领的苏格兰民族党政府执政有力，深得人心。

Torrance称萨蒙德身边有一个天才的“苏格兰队”。“但同时他也有个过人本领，就算证据不足，说什么听起来都可取可信。”

Torrance说，萨蒙德的拿手好戏，就是为辩论定调，这样他就可以无需理会苏格兰独立将导致极高不确定性的观点。相反，他形容他的独立运动是对抗伦敦政界的力量。

萨蒙德在1974年加入了苏格兰民族党，当时他还在圣安德鲁斯大学就读。当时苏格兰的政治格局正在发生变化，北海油田也从1975年开始生产石油，给该地区带来寻求独立的财政基础。

后来在农业和渔业部以及苏格兰皇家银行工作时，萨蒙德一直都是一名活跃的民族党人士。

在前同事的眼里，萨蒙德是一个工作狂，而且具有强烈的竞争意识。其中一位同事表示，萨蒙德的“自信心非常强，以至于近乎傲慢”。

随着时间的推移，萨蒙德变得成熟，也愈发平和。现如今，他的演讲既妙语连珠，又不时夹带着苏格兰本地的俚语。多年以来，他一直为一家苏格兰当地报纸撰写专栏，借助这一方式与普通民众建立联系。

苏格兰民族党在1979年的时候饱受党派纷争的困扰，因为一场争取苏格兰分权的公投失败了。一些成员要求全面独立，另一些人则满足于获得更多权力。萨蒙德是个实用主义者，他指出分权是迈向真正目标--独立的必要一步。到1980年代末期，撒切尔领导的保守党政府推出了一项新的人头税，激怒了许多苏格兰人，萨蒙德抓住了这个机会。

民族党成员为此团结起来，反对伦敦的政策。萨蒙德以一位现代领袖的姿态出现，准备把民族党重塑为一个更具社会民主倾向和更亲近欧洲的政党。1999年，苏格兰议会重新建立，这是1707年以来的首次，此前举行的第二次公投批准了苏格兰享有分权，当时是布莱尔领导的工党政府执政。

一些同僚称萨蒙德的作风蛮横强硬，脾气火爆。他在2000年辞去了民族党领袖一职，之后四年都专注于在英国议会扩展权力。他抓住了民众对于工党愈发不满的情绪，在2007年的议会选举中以一席优势打败了工党，成为了少数派苏格兰政府中的第一部长。民族党之后在2011年的选举中取得压倒性优势，尽管选举制度的设计是为了鼓励成立联合政府。

萨蒙德将许多苏格兰成功的功劳归于自己，同时将失败的责任都归咎于英国议会。但批评人士指出，民族党并没有真的兑现他们在竞选中承诺的许多政策改革，尽管他们已经获得了推动这些变革的权力。

萨蒙德打得一手民粹牌，尽管有时这可能引发适得其反的效果。

就在上周，首相卡梅伦恳求苏格兰人不要只是因为他们不喜欢”讨人厌的托利党（即保守党）“、就投票赞同独立。对此萨蒙德狠狠地予以回击。