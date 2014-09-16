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债券 | 2014年 9月 16日 星期二 16:25 BJT

欧元债市：德国公债收益率重返1%下方，静候德ZEW指数

在这样的背景下，德国定于0900GMT公布的ZEW经济景气判断指数或仅能短暂影响市场。

“ZEW经济景气判断指数过去表现相当令人失望，一致预估是现况和预期指数继续下滑。”DZ Bank分析师Christian Lenk称。

德国10年期公债收益率 跌2.4个基点至0.996%。

二线国家公债表现逊于低收益率国家公债。西班牙10年期公债 收益率(殖利率)上涨3个基点至2.38%。投资者在苏格兰公投前保持审慎，一些投资者担忧公投可能鼓舞西班牙加泰罗尼亚地区的分裂分子。(完)
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