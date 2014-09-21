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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 07:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾8月外销订单年增率料上升至7.4%

* 8月外销订单预估中值为较上年同期增长7.4%(前月为增长5.7%)

* 公布时间为9月22日(周一)0800GMT

路透台北9月16日 - 路透调查11名分析师的结果显示，台湾8月外销订单预料较去年同期成长7.4%，增幅高于7月的5.7%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)
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