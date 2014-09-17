台湾债市：103/13期10年公债中，银行业买超2.5亿台币

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求

“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。