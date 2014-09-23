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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 16:28 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业1-8月总保费收入年增8.3%

路透台北9月23日 - 台湾寿险公会周二表示，2014年1-8月寿险业总保费收入较上年同期成长8.3%，其中
初年度保费收入(FYP)年增14.8%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-8月寿险业总保费收入达1兆6,860.52亿台币；其中初年度保费
收入达7,056.95亿元，至于续年度保费收入则约为9,803.58亿元，较上年度增加4.0%。
    
    寿险业2014年前8年保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目          2014年1-8月        年成长率(%)
 初年度保费             7,056.95              +14.8
 续年度保费             9,803.58               +4.0
       合计            16,860.52               +8.3
 --参看相关细节，可点选台湾寿险公会网站,网址为(here)(完)

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
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