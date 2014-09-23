台湾金融：寿险公会称寿险业1-8月总保费收入年增8.3%

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透台北9月23日 - 台湾寿险公会周二表示，2014年1-8月寿险业总保费收入较上年同期成长8.3%，其中 初年度保费收入(FYP)年增14.8%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-8月寿险业总保费收入达1兆6,860.52亿台币；其中初年度保费 收入达7,056.95亿元，至于续年度保费收入则约为9,803.58亿元，较上年度增加4.0%。 寿险业2014年前8年保费收入统计表: (单位:亿台币) 项目 2014年1-8月 年成长率(%) 初年度保费 7,056.95 +14.8 续年度保费 9,803.58 +4.0 合计 16,860.52 +8.3 --参看相关细节，可点选台湾寿险公会网站,网址为(here)(完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。