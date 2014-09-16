CNH动态：离岸即期盘中创一个半月来低点，境内外价差一度急扩

路透香港9月16日 - 离岸人民币即期市场继续弥漫着对中国经济忧虑情绪，离岸现汇 周二延续着上日下跌走势，午盘一度跌至8月初以来的低点。此后则受境内汇率企稳所引导而小幅反涨。境内外价差一度扩大至200个点子以上，这在近两年来盘中罕见。

”昨晚盘中跌幅就比较猛，今天继续一路下跌，主要是人民币多头斩头寸为主，也有部分看人民币贬值。主要是中国经济数据引发忧虑。“一位外资银行交易员称。

另一位外资银行人士认为，最近公布的经济数据让不少外资投行开始质疑中国今年GDP能否达到年初目标7.5%，”一晚上就上了300多个BP，料压力位6.1500上方还是会有一段多空博弈的。“

中国商务部周二公布，中国8月实际使用外资(FDI)72亿美元，同比下降14%。周一公布的包括工业增加值等一连串经济数据均令市场失望。

近日，数家投行均下调对中国经济增速的预估，花旗把2014年GDP增速预估从7.5%下调至7.3%；2015年预估从7.1%降至6.9%；瑞银把中国第三季度的GDP增长预测从7.3%调低至7.1%，同时把2014年全年的GDP预测从7.3%调低至7.2%。

本地时间17:31时，离岸人民币现汇 报6.1621，较上交易日反弹75个点子，但午盘一度跌至6.1800，创下盘中自8月1日以来的低点。近期离岸即期走势持续弱于在岸，显国际投资者心态愈发谨慎。

在岸即期 周二连续第四天收低至6.1462。交易员认为，受基本面忧虑持续发酵，离岸人民币日内大跌引起境内联动。

亦有交易人士认为，只要CNY的中间价和spot能稳住，CNH应该会逐渐向CNY再靠拢。今日人民币兑美元中间价 为6.1462元，上日中间价为6.1452元。

周二午盘时，境内即期与离岸价差一度扩大至300个点子左右，为2012年初以来首见；而在套利交易驱动下，下午截至境内即期收盘时两地价差已收窄到153个点子。

本地时间17:42时同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2410/2460，创下自8月4日以来盘中低点。上日收盘在6.2380，跌0.05%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.28%左右。

全球汇市上，澳元周二再度遭遇卖盘，成为了主要货币市场上的基调。美元、欧元和日圆在本周稍晚的重要事件前均保持稳定。（完）

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