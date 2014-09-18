香港数据：6-8月失业率持平于3.3%，总就业人数上升并刷新高

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透香港9月18日 - 香港政府周四公布，今年6-8月失业率为3.3%，与5-7月的数字相同，就业不足率微降至1.4%，总就业人数和劳动人口进一步增长并刷新纪录。
统计处表示，本期间失业率（不经季节性调整）的上升见于教育业，下跌主要见于建造业内的地基及上盖工程。就业不足率的下跌主要见于楼房装饰、修葺及保养业。
总就业人数和劳动人口分别升至379万和392.64万人。
劳工及福利局局长张建宗表示，“经季节性调整的失业率继连续两个月微升后，在6-8月维持不变于3.3%。然而，总就业人数和劳动人口均进一步增长，并创下历史新高。”
他并称，香港的短期经济前景仍受内外不明朗因素所困扰。失业率在今年余下时间的走势将取决于整体经济情况，包括旅游和消费相关行业往后的表现。
失业率(%) 就业不足率(%)
14年6-8月 3.3* 1.4*
14年5-7月 3.3 1.5
14年4-6月 3.2 1.5
14年3-5月 3.1 1.5
14年2-4月 3.1 1.4
14年1-3月 3.1 1.2
13年12-14年2月 3.1 1.2
13年11-14年1月 3.1 1.3
13年10-12月 3.2 1.4
13年9-11月 3.3 1.4
13年8-10月 3.3 1.5
13年7-9月 3.3 1.5
13年6-8月 3.3 1.5
注： *初步数据。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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