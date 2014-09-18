香港数据：6-8月失业率持平于3.3%，总就业人数上升并刷新高

路透香港9月18日 - 香港政府周四公布，今年6-8月失业率为3.3%，与5-7月的数字相同，就业不足率微降至1.4%，总就业人数和劳动人口进一步增长并刷新纪录。

统计处表示，本期间失业率（不经季节性调整）的上升见于教育业，下跌主要见于建造业内的地基及上盖工程。就业不足率的下跌主要见于楼房装饰、修葺及保养业。

总就业人数和劳动人口分别升至379万和392.64万人。

劳工及福利局局长张建宗表示，“经季节性调整的失业率继连续两个月微升后，在6-8月维持不变于3.3%。然而，总就业人数和劳动人口均进一步增长，并创下历史新高。”

他并称，香港的短期经济前景仍受内外不明朗因素所困扰。失业率在今年余下时间的走势将取决于整体经济情况，包括旅游和消费相关行业往后的表现。

失业率(%) 就业不足率(%)

14年6-8月 3.3* 1.4*

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12-14年2月 3.1 1.2

13年11-14年1月 3.1 1.3

13年10-12月 3.2 1.4

13年9-11月 3.3 1.4

13年8-10月 3.3 1.5

13年7-9月 3.3 1.5

13年6-8月 3.3 1.5

注： *初步数据。（完）

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