香港已公布经济指标--2014/9/17

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2014年7月 零售销售值 -3.1 -6.9 +9.3 2014年7月 零售销售量 -4.5 -7.5 +8.7 2014年7月 综合消费物价指数(CPI) +4.0 +3.6 +6.9 2014年7月 甲类消费物价指数(CPI +4.6 +3.7 +12.0 A) 2014年第二季 本地生产总值(GDP) +1.8 +2.6 +3.0 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年5-7月% 14年4-6月% 13年5-7月% 失业率 3.3 3.2 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年7月 贸易赤字／盈余 -42.13 -43.11 -37.15 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........