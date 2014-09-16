重发-东南亚股市：新加坡股市创下1月迄今最高跌幅，聚焦美联储会议

(重发修正附尾)
路透曼谷9月16日 - 东南亚股市周二多数下跌，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果以获得有关货币政策的线索。大盘股遭遇卖盘，令新加坡股市跌至逾两个月最低收盘位。
新加坡股市 下滑1.2%，为1月3日迄今最高单日跌幅，最终收报3,272.62，是7月10日以来最低收盘点。
所有30只成份股均下跌。Singapore Telecommunications 交投最为活跃，跌幅为2.1%。
泰国股市 收跌0.9%，触及逾两周最低收盘水准，银行类 和地产类 等对利率变动敏感的板块在央行政策会议前下滑。
泰国央行预计周三将保持指标利率在2.0%不变，当前水平将可帮助
汤森路透和交易所数据显示，外资在印尼股市 卖超5,220亿卢比(4,365万美元)；外资在菲律宾股市 卖超1,106亿披索(250万美元)；在越南股市卖超2,680亿越南盾(1,266万美元)。
投资者等待美联储周二召开的政策会议结果。
越南股市 下跌0.43%，投资者抛售股票以减少融资交易。此外有两支上市交易基金(ETF)对旗下资产组合进行调整。
马来西亚股市因假日休市，周三将重启交易。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 435.77 -2.22 -0.51 +12.20 388.37
新加坡 3272.62 -39.85 -1.20 +3.32 3167.43
泰国 1565.41 -13.71 -0.87 +20.54 1298.71
印尼 5130.50 -14.40 -0.28 +20.03 4274.18
菲律宾 7180.34 19.07 +0.27 +21.91 5889.83
越南 627.66 -2.68 -0.43 +24.38 504.63
(完)
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(编译 洪曦; 审校 田建华)