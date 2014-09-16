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债券 | 2014年 9月 16日 星期二 23:59 BJT

英国金融市场：英镑下滑，但无迹象显示苏格兰公投前市场出现恐慌

* 一周隐含波动率凸显英镑可能大幅波动的风险

* 一个月风险逆转指标显示英镑空头占上风

* 苏格兰独立的支持和反对阵营旗鼓相当，没有投资者恐慌的迹象

路透伦敦9月16日 - 英镑周二跌向近期低点，对冲未来一周英镑大幅波动风险的成本仍保持在四年最高位，目前距离苏格兰独立公投仅剩两天。

连日来围绕苏格兰独立讨论进行得如火如荼，今日，投资者在讨论的间隙一度将焦点投向英国通胀数据。不过，英国消费者物价增幅放缓，一如市场预期，未能分散投资者对苏格兰独立公投的关注。

英国国家统计局(ONS)公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.5%，为5月以来最低增幅，7月CPI年增率为1.6%。 英国8月CPI远低于英国央行设定的2%的通胀目标，暗示央行无需急于升息。

英镑兑美元 跌0.1%，报1.6210美元，上周曾触及10个月低位1.6052美元。欧元兑英镑 涨0.2%，报0.7985英镑。

英债跟随德债上涨。10年期英债收益率 跌2个基点，报2.52%，低于稍早触及的五年低位2.509%。10年期英债/德债 收益率差持平在略低于148个基点的水平。

交易商表示，没有迹象显示投资者在苏格兰公投前感到恐慌，因为多数民调显示“反对”苏格兰独立的阵营略占上风。博彩公司Betfair表示，已开始向押注苏格兰公投结果为“反对”独立的客户支付彩金。

不过，民调显示支持和反对苏格兰独立的阵营旗鼓相当，北海原油收入分配存在不确定性，可能出现新的贸易障碍，以及至关重要的一点，独立后的苏格兰将采用什么货币等因素，可能促使投资者在短期内规避英国资产。

交易商表示，在不确定苏格兰公投的结果和英国经济坚韧程度的情况下，对冲基金继续对冲英镑短期波动，买入英镑卖权。

在风险逆转指标方面，反映偏向英镑卖权的英镑兑美元 和英镑兑欧元 风险逆转指标处于四年最高位。

上周，一周英镑兑美元隐含波动率 升至2010年来最高17.5%，周二保持在该水平附近。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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