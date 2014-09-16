英国金融市场：英镑下滑，但无迹象显示苏格兰公投前市场出现恐慌

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 一周隐含波动率凸显英镑可能大幅波动的风险
* 一个月风险逆转指标显示英镑空头占上风
* 苏格兰独立的支持和反对阵营旗鼓相当，没有投资者恐慌的迹象
路透伦敦9月16日 - 英镑周二跌向近期低点，对冲未来一周英镑大幅波动风险的成本仍保持在四年最高位，目前距离苏格兰独立公投仅剩两天。
连日来围绕苏格兰独立讨论进行得如火如荼，今日，投资者在讨论的间隙一度将焦点投向英国通胀数据。不过，英国消费者物价增幅放缓，一如市场预期，未能分散投资者对苏格兰独立公投的关注。
英国国家统计局(ONS)公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.5%，为5月以来最低增幅，7月CPI年增率为1.6%。 英国8月CPI远低于英国央行设定的2%的通胀目标，暗示央行无需急于升息。
英镑兑美元 跌0.1%，报1.6210美元，上周曾触及10个月低位1.6052美元。欧元兑英镑 涨0.2%，报0.7985英镑。
英债跟随德债上涨。10年期英债收益率 跌2个基点，报2.52%，低于稍早触及的五年低位2.509%。10年期英债/德债 收益率差持平在略低于148个基点的水平。
交易商表示，没有迹象显示投资者在苏格兰公投前感到恐慌，因为多数民调显示“反对”苏格兰独立的阵营略占上风。博彩公司Betfair表示，已开始向押注苏格兰公投结果为“反对”独立的客户支付彩金。
不过，民调显示支持和反对苏格兰独立的阵营旗鼓相当，北海原油收入分配存在不确定性，可能出现新的贸易障碍，以及至关重要的一点，独立后的苏格兰将采用什么货币等因素，可能促使投资者在短期内规避英国资产。
交易商表示，在不确定苏格兰公投的结果和英国经济坚韧程度的情况下，对冲基金继续对冲英镑短期波动，买入英镑卖权。
在风险逆转指标方面，反映偏向英镑卖权的英镑兑美元 和英镑兑欧元 风险逆转指标处于四年最高位。
上周，一周英镑兑美元隐含波动率 升至2010年来最高17.5%，周二保持在该水平附近。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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