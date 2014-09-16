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债券 | 2014年 9月 16日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.120%，投标倍数为4.06

路透华盛顿9月16日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.120 中值 0.110 低值 0.105 投资 0.122 价格/得标 价格 99.878667 高值得标比率 44.56% 投标倍数 4.06 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,342,500 总投标 101,610,350,500 竞争性投标得标 24,784,992,000 非竞争性投标得标 139,350,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/09/18 到期日 2015/09/17 CUSIP码 912796EX3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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