美国债市：公债价格上涨，静待周三美联储会议声明

* 公债早盘涨势减退

* 对美联储改变政策立场的忧虑缓和

路透纽约9月16日 - 美国公债价格周二小升，因全球市场的投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快撤走超宽松政策的忧虑。

也因为苏格兰周四举行独立公投，10年期公债 价格回吐部份升幅，周二尾盘小升1/32，收益率基本持平在2.582%。

30年期公债 收益率触及3.308%的日内低位，之后反弹，因价格回吐涨幅。30年期公债价格下跌5/32，收益率报3.35%。

较短期公债价格上涨，因交易商揣测了周三美联储政策会议声明内容和主席叶伦在记者会上的言论。叶伦的讲话将可能推动市场走势。

“市场反映出，投资者相信明日美联储发出的信息将是 '在一段长时间内 '维持现有政策不变。”Scotia Bank美国公债交易部主管Charles Comiskey说。“因此，看到公债收益率曲线走陡，且两年期、三年期和五年期公债有买盘。”

美联储周三也将公布对今年至2017年美国经济和利率预估。

美联储曾表示，预期在2015年前保持利率不变，但近期经济数据强劲，令一些美联储官员已确认美联储可能需要较几个月前他们预想的更早升息。

Comiskey说，一些交易商轧平部位，为美联储任何出乎意料的调整作准备，但多数交易商押注美联储将继续维持低利率。

“市场目前走势是在告诉我们，美联储将保持政策声明中的大部分措辞不变，”Comiskey说。

周四，苏格兰选民将为是否脱离英国统治投票。民调显示，支持和反对独立的阵营旗鼓相当。

“这是潘多拉盒子。对英国和欧盟有何意义? 对其他地区，如西班牙加泰罗尼亚，有何意义？”Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith说，“它带来更多不确定性，欧洲最不想看到的是不确定性增加。”

-----------------------1909 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.536

五年期公债 99-10/32 (+04/32) 1.769

10年期公债 98-07/32 (+03/32) 2.582

30年期公债 95-26/32 (-05/32) 3.348(完)

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