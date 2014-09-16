美国债市：公债价格上涨，静待周三美联储会议声明

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 公债早盘涨势减退
* 对美联储改变政策立场的忧虑缓和
路透纽约9月16日 - 美国公债价格周二小升，因全球市场的投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快撤走超宽松政策的忧虑。
也因为苏格兰周四举行独立公投，10年期公债 价格回吐部份升幅，周二尾盘小升1/32，收益率基本持平在2.582%。
30年期公债 收益率触及3.308%的日内低位，之后反弹，因价格回吐涨幅。30年期公债价格下跌5/32，收益率报3.35%。
较短期公债价格上涨，因交易商揣测了周三美联储政策会议声明内容和主席叶伦在记者会上的言论。叶伦的讲话将可能推动市场走势。
“市场反映出，投资者相信明日美联储发出的信息将是 '在一段长时间内 '维持现有政策不变。”Scotia Bank美国公债交易部主管Charles Comiskey说。“因此，看到公债收益率曲线走陡，且两年期、三年期和五年期公债有买盘。”
美联储周三也将公布对今年至2017年美国经济和利率预估。
美联储曾表示，预期在2015年前保持利率不变，但近期经济数据强劲，令一些美联储官员已确认美联储可能需要较几个月前他们预想的更早升息。
Comiskey说，一些交易商轧平部位，为美联储任何出乎意料的调整作准备，但多数交易商押注美联储将继续维持低利率。
“市场目前走势是在告诉我们，美联储将保持政策声明中的大部分措辞不变，”Comiskey说。
周四，苏格兰选民将为是否脱离英国统治投票。民调显示，支持和反对独立的阵营旗鼓相当。
“这是潘多拉盒子。对英国和欧盟有何意义? 对其他地区，如西班牙加泰罗尼亚，有何意义？”Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith说，“它带来更多不确定性，欧洲最不想看到的是不确定性增加。”
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.536
五年期公债 99-10/32 (+04/32) 1.769
10年期公债 98-07/32 (+03/32) 2.582
30年期公债 95-26/32 (-05/32) 3.348(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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