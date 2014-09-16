美国股市：上涨，因对美联储政策声明的预期转变

* 道指盘中创下纪录高位

* 标普500指数录得一个月来最大单日涨幅

* Washington Prime将收购Glimcher realty

* 道指升0.59%，标普500指数和Nasdaq指数均上涨0.75%

路透纽约9月16日 - 美国股市周二收涨，标普500指数录得一个月来最大单日涨幅，此前一则新闻报导转变了投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的政策声明的预期。

美股开盘下跌，之后三大股指反弹，市场人士表示，因华尔街日报报导称，美联储对通胀的立场可能没有市场所预期的强硬。目前投资者正试图判断美联储将从何时开始升息。

美联储周二开始为期两天的政策会议。尽管美联储曾表示，预期不会在2015年前升息，但近期经济数据强劲，促使一些美联储官员承认，联储可能不得不较之前的预想提前采取行动。

“所有人都知道美联储将在明年升息，但人们现在想要搞清楚美联储会在明年第二季初还是第二季末升息，这就是目前左右市场走势的主要原因，”OakBrook Investments LLC联席首席投资长Peter Jankovskis说。

标普500指数10大板块全部收高，道指盘中触及纪录高位，但收盘时较纪录最高收位低约6点。

医疗保健股 上涨1.3%，能源股 攀升1.2%，领升股市。能源股上扬，因原油价格攀升。公用事业股 上涨1.2%，表示投资者对派息股的兴致增加。

道琼工业指数 收高100.83点，或0.59%，至17,131.97点；标准普尔500指数 收涨14.85点，或0.75%，至1,998.98点；Nasdaq指数 上扬33.856点，或0.75%，至4,552.758点。

在纽约证交所中，百分比升幅最大的个股是Glimcher Realty Trust ，暴涨29.8%，此前Washington Prime 宣布将以43亿美元收购Glimcher Realty。百分比跌幅最大的个股是公共事业股Atlantic Power ，重挫32.5%，此前该公司撤换执行长，并决定放弃出售公司的计划。

在纽约证交所交投最活跃的个股中，美国银行 跌0.18%，报16.71美元，Petrobras 升5.86%，报17.51美元，Glimcher暴涨29.84%，报13.75美元。

Nasdaq市场交投活跃的个股有，苹果 下跌0.8%，报100.86美元，雅虎 涨0.4%，报42.71美元，Sirius XM Holdings 升0.6%，报3.61美元。

纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为1,943和1,095股，比率为1.77:1。Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为1,441和1,253股，比率为1.15:1。

标普500指数成份股中，有25只触及52周新高，四只触及新低；Nasdaq综合指数成份股中，有29只触及新高，98只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所成交量总计为约61.2亿股，高于56亿股的本月迄今日成交均值。(完)