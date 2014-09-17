美国数据：9月NAHB房屋市场指数升至59，为近九年来最高

路透纽约9月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布的数据显示，美国9月住宅建筑商信心指数升至近九年来最高，因就业市场不断改善已开始扶助释放被压抑的需求，且建筑商报告，自夏初以来买家客流量大幅增加。

NAHB在声明中表示，9月NAHB/富国房屋市场指数从8月的55上升至59，连续第四个月上升，且高于接受路透访问的分析师的平均预期56。今年上半年的多数时间，建筑商信心持续下滑。

9月的数据为2005年11月以来最高。读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。

“自夏初以来，全国很多市场的建筑商报告买家兴趣和客流量增加，这是楼市正朝正确方向发展的乐观迹象，”NAHB主席Kevin Kelly表示。

独栋房屋销售分项指标从8月的58增至63，为去年12月以来最高。

衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标攀升至13个月高位67，8月为65；潜在买家客流量从8月的42增至47，为2005年10月以来最高。

尽管数据改善，但房屋建筑商仍表示存在部分阻力。

“尽管就业市场不断改善扶助释放对新屋的被压抑的需求，导致建筑商信心逐步提升，但我们发现千禧代和首次购房者的活动仍不活跃，”NAHB的首席经济学家David Crowe表示，“阻碍楼市复苏的其他因素包括，针对消费者的信贷条件仍很严苛，原材料、土地和劳动力成本不断攀升。”

从地区来看，报告显示，表现最强劲的市场在南部，而东北部地区仍是四个多数建筑商对市况持悲观看法的地区之一。(完)