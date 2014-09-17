美国数据：9月NAHB房屋市场指数升至59，为近九年来最高

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透纽约9月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布的数据显示，美国9月住宅建筑商信心指数升至近九年来最高，因就业市场不断改善已开始扶助释放被压抑的需求，且建筑商报告，自夏初以来买家客流量大幅增加。
NAHB在声明中表示，9月NAHB/富国房屋市场指数从8月的55上升至59，连续第四个月上升，且高于接受路透访问的分析师的平均预期56。今年上半年的多数时间，建筑商信心持续下滑。
9月的数据为2005年11月以来最高。读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。
“自夏初以来，全国很多市场的建筑商报告买家兴趣和客流量增加，这是楼市正朝正确方向发展的乐观迹象，”NAHB主席Kevin Kelly表示。
独栋房屋销售分项指标从8月的58增至63，为去年12月以来最高。
衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标攀升至13个月高位67，8月为65；潜在买家客流量从8月的42增至47，为2005年10月以来最高。
尽管数据改善，但房屋建筑商仍表示存在部分阻力。
“尽管就业市场不断改善扶助释放对新屋的被压抑的需求，导致建筑商信心逐步提升，但我们发现千禧代和首次购房者的活动仍不活跃，”NAHB的首席经济学家David Crowe表示，“阻碍楼市复苏的其他因素包括，针对消费者的信贷条件仍很严苛，原材料、土地和劳动力成本不断攀升。”
从地区来看，报告显示，表现最强劲的市场在南部，而东北部地区仍是四个多数建筑商对市况持悲观看法的地区之一。(完)
(编译 母红；审校 利棣儿)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。