表格：美联储对于重要经济指标的最新预估

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透9月17日 - 以下为美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的美国经济预估。
(所有数据为第四季(Q4)较上年同期第四季比较，唯有失业率为第四季均值；所有数据均为%)
决策者预计首次上调联邦基金利率的适合时间:
(决策者人数)
9月 6月 3月 12月 9月 2014 1 1 1 2 3 2015 14 12 13 12 12 2016 2 3 2 3 2
FOMC的预估:
2014 2015 2016 2017 长期预估 实质国内生产总值(GDP) 9月 2.0-2.2 2.6-3.0 2.6-2.9 2.3-2.5 2.0-2.3 6月 2.1-2.3 3.0-3.2 2.5-3.0 -- 2.1-2.3 失业率 9月 5.9-6.0 5.4-5.6 5.1-5.4 4.9-5.3 5.2-5.5 6月 6.0-6.1 5.4-5.7 5.1-5.5 -- 5.2-5.5 个人消费支出(PCE)物价指数 9月 1.5-1.7 1.6-1.9 1.7-2.0 1.9-2.0 2.0 6月 1.5-1.7 1.5-2.0 1.6-2.0 -- 2.0 核心PCE指数 9月 1.5-1.6 1.6-1.9 1.8-2.0 1.9-2.0 -- 6月 1.5-1.6 1.6-2.0 1.7-2.0 -- --
FOMC会议与会人员的预估:
2014 2015 2016 2017 长期预估 实质国内生产总值(GDP) 9月 1.8-2.3 2.1-3.2 2.1-3.0 2.0-2.6 1.8-2.6 6月 1.9-2.4 2.2-3.6 2.2-3.2 -- 1.8-2.5 失业率 9月 5.7-6.1 5.2-5.7 4.9-5.6 4.7-5.8 5.0-6.0 6月 5.8-6.2 5.2-5.9 5.0-5.6 -- 5.0-6.0 个人消费支出(PCE)物价指数 9月 1.5-1.8 1.5-2.4 1.6-2.1 1.7-2.2 2.0 6月 1.4-2.0 1.4-2.4 1.5-2.0 -- 2.0 核心PCE指数 9月 1.5-1.8 1.6-2.4 1.7-2.2 1.8-2.2 2.0 6月 1.4-1.8 1.5-2.4 1.6-2.0 -- -- 备注: 6月预估是在2014年6月18日发布。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。