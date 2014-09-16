金砖国家：9月16日股汇市收盘纵览

路透9月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月16日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收跌0.16%，报1,054.07点。
中国股市：沪综指收挫1.8%创半年来最大单日跌幅，A股成交额创近四年新高
香港股市：恒生指数连八跌，创八周低点
中国汇市：CNH异动引人民币第四天收跌，中资大行结汇限制跌幅
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巴西股市：上涨。一项新民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫在10月的总统大选将落后对手Marina Silva。指标圣保罗交易所Bovespa指数 跳涨多达3.96%。投资者认为此项民调显示罗塞夫连任的机会越来越小，投资者认为其在过去四年的政策是造成巴西经济表现糟糕的主因。Bovespa指数终场收高2.01%，报59,114.66点。
拉美汇市：拉美货币兑美元跳升，因市场臆测美联储将不会暗示很快升息
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南非股市：小幅收低，和其他海外市场在美联储政策会议之前的表现一致。Telkom表现落后，因市场对该公司的改造计划感到存疑。指标Top-40绩优股指数 收低0.3%至45,884点。综合指数 下跌0.4%，报51,178点。
南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因投资者在美元近期大涨后获利了结
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印度股市：下跌超过1%，录得一个半月以来最大单日跌幅。蓝筹股下滑，因美联储政策会议的结果之前人气谨慎。此外，外资卖盘也给市场信心构成压力。指标BSE指数 下跌1.36%，或109.10点，收报7,932.90点，稍早时曾触及8月27日以来最低日内水平7,925.15点。NSE指数 下跌1.21%，或324.05点，收报26,492.51点。
印度汇市：印度卢比受到低接买盘扶助，弹离上日触及的一个月低点，但在美联储政策会议结果出炉之前，市场情绪普遍谨慎。印度卢比兑美元 收报61.0550/0650，周一收盘价为61.13/14。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.61%%，报1,202.000点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.78%，报653.41点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.14%，报38.3300卢布；卢布兑欧元 下滑0.01%，至49.6380卢布。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)