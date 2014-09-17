路透调查：美国上周原油和汽油库存料下降，馏分油库存可能上升

路透9月17日 - 路透周二针对九名分析师的调查显示，9月12日止当周的美国商业原油和汽油库存料下降，馏分油库存可能上升。
调查显示上周原油库存料平均下滑160万桶，这项调查是在行业组织美国石油协会(API)与美国能源部下属的能源资料协会(EIA)的每周库存报告公布前进行。
EIA数据显示，9月5日止当周，原油库存一如预期下滑，汽油与馏分油库存大幅上升，因炼油厂增加产量。
上周馏分油库存料将增加50万桶，汽油库存预计下滑30万桶。馏分油包含取暖石油与柴油。
“馏分油库存应会温和增加，因为在出口下滑之际，产出持续强劲，”Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch表示。
“但供应增加料受限，因趸售(批发)商在前一周库存下滑后增加库存，”Ritterbusch表示。
根据路透调查，上周炼油产能利用率可能下滑0.8的百分点至93.1%。此前一周的炼油产能利用率上升0.6个百分点至93.9%。
根据瑞信周一发布的一周报告，9月12日止当周，美国地区炼油利润率平均下滑6.66%，五个炼油区域有三个区域下滑。
墨西哥湾地区的利润率下跌最多，下滑20.25%，西岸与中西部利润率分别下滑16.33%与5.68%。
API上周二公布报告显示，美国原油库存增加330万桶，汽油库存减少120万桶，馏分油库存则是上升100万桶。
API报告表示，原油日均进口量增加46.4万桶，至774万桶，炼油产能利用率上扬0.5个百分点至93.1%。
EIA将于周三1430 GMT公布政府的库存数据。
本调查中各项数据的均值都剔除了最高和最低预估值。在最高或最低值不止一个的情况下，只剔除一个数值。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 张明钧)