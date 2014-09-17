更新版 1-《独家新闻》韩国总统朴槿惠表示，与朝鲜的对话大门是敞开的

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
**不可预知且充满敌意**
朴槿惠周六将前往渥太华，随后到访纽约的联合国大会。她曾提出一个雄心勃勃的计划，希望最终将朝韩团结起来，为双方创造统一的机会。
她在就任总统前曾与朝鲜领导人会晤，这对即将就任韩国总统的人来说是唯一一次。
朴槿惠2002年访问平壤，并和当时的领导人金正日讨论了一系列影响朝韩的问题。
朴槿惠强调了其政府尝试与朝鲜沟通的努力，包括提出高层官员会谈，以及改善双方关系。2010年，一艘韩国军舰沉没，韩国指责是朝鲜所为，双方关系也降至冰点。
在2000年的领导人峰会后，朝韩曾迎来关系好转的十年，为商业往来和旅游创造了条件。
朴槿惠计划首先解决人道主义问题，包括朝韩离散家属，然后开始帮助朝鲜建设统一所需的经济基础设施，第三是逐步缩小66年分裂给双方人民带来的巨大鸿沟。
“我们实际上是在坐等他们先行动，”朴槿惠称，“所以我们给出了此前的建议，提出关于和平统一等提议，我们认为这些提议便于双方很快付诸行动。”(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 戴素萍)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。