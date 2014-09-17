更新版 1-《独家新闻》韩国总统朴槿惠表示，与朝鲜的对话大门是敞开的

**不可预知且充满敌意**

朴槿惠周六将前往渥太华，随后到访纽约的联合国大会。她曾提出一个雄心勃勃的计划，希望最终将朝韩团结起来，为双方创造统一的机会。

她在就任总统前曾与朝鲜领导人会晤，这对即将就任韩国总统的人来说是唯一一次。

朴槿惠2002年访问平壤，并和当时的领导人金正日讨论了一系列影响朝韩的问题。

朴槿惠强调了其政府尝试与朝鲜沟通的努力，包括提出高层官员会谈，以及改善双方关系。2010年，一艘韩国军舰沉没，韩国指责是朝鲜所为，双方关系也降至冰点。

在2000年的领导人峰会后，朝韩曾迎来关系好转的十年，为商业往来和旅游创造了条件。

朴槿惠计划首先解决人道主义问题，包括朝韩离散家属，然后开始帮助朝鲜建设统一所需的经济基础设施，第三是逐步缩小66年分裂给双方人民带来的巨大鸿沟。