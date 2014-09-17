英国政经：民调显示苏格兰反对独立的民意小幅领先四个百分点

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
自从爱尔兰在将近一个世纪前独立后，这是英国面临最大的内部威胁，全国上下，从首相卡梅伦、伦敦市，甚至足球明星贝克汉均团结一致，以“在一起更好”(Better Together)作为诉求。
为了削弱苏格兰民族党党魁萨蒙德呼吁独立的影响力，英国领袖们承诺给予苏格兰高额政府资金，让苏格兰拥有更大的金融掌控权。
在英国前首相布朗撮合的协议中，英国三大政党的领导人同意，将维持提供苏格兰更高额公共支出的方案。
如果苏格兰投票决定留在英国，英国领袖们甚至同意英国必须进行结构性改革，因为在匆促赋予苏格兰诸多权力的情况下，英格兰、威尔斯与北爱尔兰的选民势必提出降低中央集权的呼吁。
英格兰北部与威尔斯前工业重镇的许多选民，将国家福利支出多寡决定意向，卡梅伦所属政党的部分英格兰议员，已经要求给予英格兰更多权力。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 龚芳)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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