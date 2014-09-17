英国政经：民调显示苏格兰反对独立的民意小幅领先四个百分点

自从爱尔兰在将近一个世纪前独立后，这是英国面临最大的内部威胁，全国上下，从首相卡梅伦、伦敦市，甚至足球明星贝克汉均团结一致，以“在一起更好”(Better Together)作为诉求。

为了削弱苏格兰民族党党魁萨蒙德呼吁独立的影响力，英国领袖们承诺给予苏格兰高额政府资金，让苏格兰拥有更大的金融掌控权。

在英国前首相布朗撮合的协议中，英国三大政党的领导人同意，将维持提供苏格兰更高额公共支出的方案。

如果苏格兰投票决定留在英国，英国领袖们甚至同意英国必须进行结构性改革，因为在匆促赋予苏格兰诸多权力的情况下，英格兰、威尔斯与北爱尔兰的选民势必提出降低中央集权的呼吁。