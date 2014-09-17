美国新股：CBOE及ISE表示，阿里巴巴相关期权将在9月29日登场

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透纽约9月16日 - 阿里巴巴IPO-BABA.N股票预料将在周五挂牌上市，投资人若想要对冲其押注，或对其股价走向进行投机操作，将可在股票上市两周后进行期权交易，届时多家美国期权交易所将让阿里巴巴相关期权挂牌上市。
芝加哥期权交易所控股(CBOE Holdings Inc)及国际证券交易所控股(ISE Holdings)周二表示，若阿里巴巴股票在本周挂牌，则这家中国电子商务巨头的期权将在9月29日上市。
ISE控股经营两家期权交易所，分别是ISE及ISE Gemini，根据期权结算公司OCC数据，这两家期权交易所2014年8月止处理的股票及指数期权合约交易量约占整体的14%。
CBOE在周二表示，一旦符合新的期权挂牌准则，阿里巴巴的期权将会在CBOE及C2 Options Exchange上市。
根据OCC数据，2014年至今，上述两家交易所合计占美国股票及交易所期权交易比重为近29%。
阿里巴巴周一将IPO参考价区间提高至66-68美元，反映投资人对于这一今年最受期待、且可能为全球史上最大规模的IPO需求强劲。
ISE发表声明指出，阿里巴巴期权的合约规格，将等到上市之前OCC发放新上市证书后才会决定。
通常在特定门槛达成之后，其他美国期权交易所也会同时推出这些期权。
目前尚无法联络上BATS Global Markets旗下BATS Options交易所的发言人，以询问该公司计划何时提供阿里巴巴期权交易。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。