《全球汇市》美元温和下滑而澳元上涨，美联储政策声明备受瞩目

巴克莱分析师说，如果美联储的预估和声明稿措辞暗示利率升息时间是提早而不是推迟的话，可能会为美元构成支撑。
澳元是波动明显的货币之一，兑美元 上涨将近1%至0.9113美元的高位，从过去一周下跌4%的颓势中翻身。
新浪网引述消息人士称，中国人行对五大银行实施5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作。这个消息更进一步提振了澳元。
澳元通常被视为人民币的流动性替代对象，澳元最新报在0.9084美元。
亚洲周三没有什么重大经济数据，市场焦点将放在稍晚的美联储政策声明以及主席叶伦的新闻发布会。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2954 1.2959 -0.04 -5.75 1.3745
美元/日圆 107.22 107.12 +0.09 +1.82 105.30
欧元/日圆 138.89 138.82 +0.05 -4.04 144.73
美元/瑞郎 0.9328 0.9323 +0.05 +4.48 0.8928
英镑/美元 1.6260 1.6275 -0.09 -1.79 1.6556
美元/加元 1.0973 1.0967 +0.05 +3.32 1.0620
澳元/美元 0.9080 0.9094 -0.15 +1.87 0.8913
新西兰元/美元 0.8183 0.8197 -0.17 -0.28 0.8206
澳元/日圆 97.360 97.410 -0.05 +3.74 93.850
新西兰元/日圆 87.740 87.810 -0.08 +1.54 86.410
英镑/日圆 174.34 174.34 +0.00 +0.01 174.33
澳元/新西兰元 1.1092 1.1083 +0.08 +2.25 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 孙茉莉/李爽/李婷仪 审校 徐文焰)