更正-《焦点》日本国库券收益率呈负值，凸显央行刺激经济能力极限

(更正：因英文原文有误，内文第二个小标下第二段改为“多数分析师认为”，以厘清并非所有分析师预测将进一步放宽政策)

* 日本三个月和六个月期国库券收益率转为负值

* 一年期国库券收益率最快将于周三转为负值

* 迹象表明日本央行达到了刺激经济的能力极限

* 当前市场对日本央行进一步放宽政策的预期加剧

路透东京9月17日 - 日本央行已开始付钱给来周转现金的银行业者，这一迹象显示日本央行刺激经济的能力已经达到极限，尽管该央行可能很快被迫向金融体系注入更多资金。

在日本央行史无前例的“量化及质化宽松(QQE)”措施中，收益率为负值不仅仅是个注解而已，它表明央行总裁黑田东彦为了实现2%的通胀目标，艰苦历经18个月的货币政策实验，却只能勉强达到目标的一半。

“实际上，这不是一项可以长期维持的政策，”瑞信固定收益策略师Tomohiro Miyasaka称。“日本央行从市场买入了大量短期和长期债券，总有一天会没有债券可买。”

日本央行已买入政府发行的多数债券。交易商称，上周日本央行买进三个月和六个月期国库券时，支付给金融机构的金额高于赎回时取得的资金。这一向银行体系强行挹注现金的举措，使三个月期收益率最低跌至负0.015%，六个月期收益率跌至负0.020%。

持有债券的银行在季末前粉饰帐面，部分解释了利率波动的原因，但交易商称，季节性因素可以有这么大的影响，显示银行业对央行注入经济的现金几乎没有胃口。

周三日本政府标售一年期国库券时，这种收益率转为负值的异常情况可能发生。

Miyasaka称，“鉴于市场的迫切需求，我认为一年期国库券收益率可能将跌至零以下，日本央行将不得不持续买入短期国库券，”以实现现金挹注目标。

债券专家表示，普通储蓄者的银行帐户非常不可能出现负利率，但日本央行不计任何代价买入资产，可能招致批评，指其贴补银行业，为政府庞大的债务提供资金。

**仍有政策空间**

黑田东彦在2013年4月推出货币刺激举措，承诺通过大规模资产购买将日本基础货币扩大一倍，以用约两年的时间推动通胀率升至2%。

最初的成效似乎令人充满希望。该行印出来的日圆钞票推低汇率，并帮助消费者物价止住长达15年的跌势，并提振企业获利和日本股市。

但就算新增发的政府公债70%都被日本央行接手，通胀率仍困于1.3%左右，在4月上调消费税对消费的影响超过当局预期后，日本经济成长步履蹒跚。

日本央行承认实现2%的通胀率目标有困难，即便在日本经济出现泡沫的那些年，通胀率也很少达到这一水准。

日本央行官员不会证实，该央行上周7,500亿日圆(70亿美元)的市场融资操作中，有部分的利率为负值。央行称其不能公开个别交易内容。

但黑田东彦指出，他认为“没有严重的问题”。

“我们一直在密切关注市场，我没发现有迹象显示在购债方面难度升高。我们在安静地关注市场，”黑田东彦在周二的记者会上表示。

他仍认为政策仍在正确的方向上，如果央行决定扩大刺激计划，其仍有所需的金融工具，不过目前还不是讨论调整政策的时候。

“我不认为我们可以采取的更多举措存在局限性，”黑田东彦上周在电视专访时表示。“如有必要，我们有采取适当举措的空间，”他说。

**时间问题**

但金融市场不这么认为。自QQE政策推出以来，路透每月进行的调查中，没有一位分析师预测通胀率将达到黑田东彦的目标。在上月进行的最新一次调查中，分析师预计在截至2016年3月的财年中，通胀率将仅为1.2%。

多数分析师认为日本央行进一步放宽政策只是时间问题，要么在今年稍后，要么在明年1月或稍后。

“日本央行迟早将考虑明年该采取什么行动，”东京SMBC日兴证券金融市场分析师末泽豪谦称。

外界臆测正在升温，认为日本央行将放宽政策、财务省将授权新一轮政府支出以提振经济，尤其是在首相安倍晋三12月面临抉择之际，届时他将决定是否将在明年进一步提高消费税。

黑田东彦已表示支持上调消费税，以做为遏制日本庞大公共债务的一个步骤。日本首相安倍晋三周日表示，对于是否将日本消费税调高至10%，他仍态度中立。

根据刺激计划，日本央行计划今年买入约50万亿日圆日本长期公债，另外有20万亿日圆以买进短期票券为主要标的。

交易商称，如果日本央行准备扩大其刺激措施规模，那么足够吸纳这些现金的唯一市场就是日本债市。

**负收益率的好处？**

为了强力推动宽松政策，日本央行显然准备好继续接受负收益率。然而这番努力会有甚么效益尚不清楚。

除了通胀停滞之外，银行放贷也因需求疲弱而未见加速提升。银行业把其资产组合从日本公债转向更具收益资产的进展非常有限。这种情况在大城市以外的银行特别明显。

即使利率处于低点，银行业贷款同比约2.3%的增幅，和日本央行刚开始大力推出宽松举措时相差无几。

日本央行一些决策者对维持政策的成本上升提出警告，并称如果政策扩大实施，效应将越来越小。

日本央行审议委员木内登英是对刺激计划持高度怀疑态度的委员之一，他认为政策应在两年内结束并做检讨。他反对更进一步放松政策。

木内登英最近在演说中曾说：“QQE有明显的潜在重大风险，例如将造成货币政策难以回归常态，而且有可能让市场更加认为央行在把国债货币化。”