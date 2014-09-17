《中国报摘》--其他报纸重要消息9月17日

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
**上海证券报**
--河北省近期确定了混合所有制相关改革试点企业，三友化工 大股东唐山三友集团等多家省属国企入围。
**21世纪经济报道**
--央行数据显示，今年1-8月，上海市新增个人住房贷款同比少增97.7亿元人民币。
--上海银监局一位知情人士透露，上海银监局近日已向辖内银行下发通知，要求在沪各中资银行于每月5日上报上月单户新增1,000万元以上不良贷款信息和上月单户新增1,000万元以上逾期贷款信息。
**每日经济新闻**
--交通运输部发布相关意见称，至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用将初具规模，总量达到30万辆。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。