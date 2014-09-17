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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月17日

**上海证券报**

--河北省近期确定了混合所有制相关改革试点企业，三友化工 大股东唐山三友集团等多家省属国企入围。

**21世纪经济报道**

--央行数据显示，今年1-8月，上海市新增个人住房贷款同比少增97.7亿元人民币。

--上海银监局一位知情人士透露，上海银监局近日已向辖内银行下发通知，要求在沪各中资银行于每月5日上报上月单户新增1,000万元以上不良贷款信息和上月单户新增1,000万元以上逾期贷款信息。

**每日经济新闻**

--交通运输部发布相关意见称，至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用将初具规模，总量达到30万辆。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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