中国货币市场：七天回购开盘报3.28%，上日加权利率3.3781%

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透上海9月18日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.28%，上日该期限加权平均利率为3.3781%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.28% 3.28% 3.3781%
周三银行间市场质押式回购总成交金额9,753.77亿元，较上日的9,064.37亿元稍增。其中，隔夜品种为7,601.61亿元，上日为7,169.62亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。