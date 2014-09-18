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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.28%，上日加权利率3.3781%

路透上海9月18日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.28%，上日该期限加权平均利率为3.3781%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.28% 3.28% 3.3781%

周三银行间市场质押式回购总成交金额9,753.77亿元，较上日的9,064.37亿元稍增。其中，隔夜品种为7,601.61亿元，上日为7,169.62亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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