《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月17日

*工商时报：

--财政部促参招商大会将于下周四(25日)登场，释出案源备受业界瞩目。依据财政部最新统计，今年前8月政府推出的促参案，共有77案成功签约，签约金额已达845亿台币，距离今年预算目标1,000亿台币不远，官员预估，年底顺利达阵将不是问题。

--劳动部职业安全卫生署昨日表示，劳动部拟于二年内补助地方政府聘用325名劳检人力，明年将扩大对4万家企业进行劳动检查。职安署署长傅还然表示，有企业以过少人力经营企业，现增加劳检人力后，企业主不可再存侥幸心态。

*经济日报：

--金管会今日预告，将放宽银行发行〞共同信托基金〞及〞集合管理帐户〞限制，包括放宽运用范围及风眼分散限制等规定，引导更多银行资金投入股市、都市更新、公共建设中，并提供民众更多理财工具。

--证券商开办客户外汇交易业务迟未上路，引来中央银行总裁彭淮南关注，昨日亲自打电话给券商公会理事长简鸿文了解状况，央行10月将派讲师到券商公会上课。

--中国移动 董事长奚国华昨日表示，希望能与台湾合作，打造第五代行动通讯(5G)标准，两岸携手进军世界，并将邀请台湾工研院及业者一起加入制订5G标准。

--经济部昨日公布两岸货贸协议文本架构，提出已设好〞五道防线〞，包括谈判谈得好、辅导产业、贸易救济、调整体质与补助劳工，以降低货贸对弱势产业及其劳工可能伤害。经济部也将针对因货贸受害的个别企业，提供贷款或补助。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。