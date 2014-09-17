《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月17日

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
*工商时报：
--财政部促参招商大会将于下周四(25日)登场，释出案源备受业界瞩目。依据财政部最新统计，今年前8月政府推出的促参案，共有77案成功签约，签约金额已达845亿台币，距离今年预算目标1,000亿台币不远，官员预估，年底顺利达阵将不是问题。
--劳动部职业安全卫生署昨日表示，劳动部拟于二年内补助地方政府聘用325名劳检人力，明年将扩大对4万家企业进行劳动检查。职安署署长傅还然表示，有企业以过少人力经营企业，现增加劳检人力后，企业主不可再存侥幸心态。
*经济日报：
--金管会今日预告，将放宽银行发行〞共同信托基金〞及〞集合管理帐户〞限制，包括放宽运用范围及风眼分散限制等规定，引导更多银行资金投入股市、都市更新、公共建设中，并提供民众更多理财工具。
--证券商开办客户外汇交易业务迟未上路，引来中央银行总裁彭淮南关注，昨日亲自打电话给券商公会理事长简鸿文了解状况，央行10月将派讲师到券商公会上课。
--中国移动 董事长奚国华昨日表示，希望能与台湾合作，打造第五代行动通讯(5G)标准，两岸携手进军世界，并将邀请台湾工研院及业者一起加入制订5G标准。
--经济部昨日公布两岸货贸协议文本架构，提出已设好〞五道防线〞，包括谈判谈得好、辅导产业、贸易救济、调整体质与补助劳工，以降低货贸对弱势产业及其劳工可能伤害。经济部也将针对因货贸受害的个别企业，提供贷款或补助。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。