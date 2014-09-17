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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 08:52 BJT

新加坡数据：8月非石油国内出口按年升6%好于预期，较前月增7.6%

路透新加坡9月17日 - 新加坡国际企业发展局周三公布的贸易数据显示，8月非石油类出口较上年同期上升6.0%，轻松超越市场预期，因非电子产品出口增加抵销电子品出口疲弱。

以下为详细数据：

8月 7月

经季调较前月变动(%*) 7.6 2.5

较上年同期变动(%) 6.0 -3.3

电子产品出口 -6.9 -7.9

对欧盟出口 7.0 24.8

对美国出口 5.1 8.6

对中国出口 5.8 7.0

注： *为经季节调整数据

欲浏览详细出口数据，请点击国际企业发展局网站链接：(www.iesingapore.gov.sg)。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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