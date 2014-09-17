《香港报摘》--其他报纸重要消息9月17日

*明报：

--阿里巴巴面对国际配售的反应异常热烈，一如所料要提高招股价，不过阿里加价仍相当「忍手」，仅加至每股66美元至68美元，估值上限为1,748亿美元(约13,634亿港元)，加幅低于市场预期。据新加坡IG Markets数据，投资者仍认为阿里估值可达超过2,100亿美元(约16,380亿港元)。

--物流地产商五洲国际 近日宣布，向平保 旗下平安不动产和PAG发行1亿美元(约7.8亿港元)可换股债券。五洲主席舒策城透露获其他投资者接洽，于今后3年每年投资100亿元人民币。五洲昨日复牌后股价急升，最高曾升逾一成至2.15港元，收市报2.09港元，升7.7%，成交金额约8,670万港元。

*星岛日报：

--内地大跌市，昨晚突然传人行使用常设借贷便利机制（SLF），向五大行释放5,000亿元资金，效果近似降低存款准备金率0.5%。

--金管局配合国际于两年前推新指引全力打击洗黑钱，曾遭美国因反洗钱不力而重罚的滙控 及渣打 ，为免再堕洗钱黑洞，不欢迎在避税天堂英属处女群岛（BVI）注册的公司开立香港银行户口。

*苹果日报：

--老牌饮品生产商维他奶 宣布，斥资5亿元人民币在武汉兴建新厂，为公司历来在中国最大规模投资。分析员估计，公司有意加快华南地区以外城市发展，但能否在竞争激烈的市场突围，仍有待观察。

--中国铝业 公布，公司非执行董事孙兆学于前日涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。孙兆学已辞去非执董兼副董事长职务，并停止履行相关职务，于昨日生效。董事会认为，辞任不影响公司正常经营。

*文汇报：

--港铁公司 公布，澳洲新南威尔斯省政府宣布，正式将悉尼新西北铁路线的营运、列车及系统合约，批予旗下Northwest Rapid Transit （NRT），造价达37亿澳元。

*大公报

--金银业贸易场在前海兴建贵金属储存仓库计划，已获得前海管理局及人民银行深圳分行批准，将于下月与前海管理局及首批进驻前海的企业签订协议，有望年内挂牌成立。金银业贸易场董事长张德熙指出，贵金属储存仓库将在明年动工，预期18个月内完工，估计总投资额达到10亿港元。

--招商局国际 宣布，其合营企业投资额将为约3.91亿美元（约30.5亿港元），与斯里兰卡港务局（SLPA），成立项目公司，而总投资额为6.01亿美元，当中招商局之合营企业持有64.98%的股权。（完）

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