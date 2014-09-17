《全球重要经济事件一览表》--9月17日-9月24日

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9月17日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行将公布9月货币政策会议记录(0730)。

塔林--爱沙尼亚央行就欧元区经济及其前景举行专题讨论会(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden发表题为“经济形势及我对货币政策的看法”的讲话(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley发表题为“家庭债务和经济形势”的讲话(1030)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(至9月18日)，无利率宣布计划。

伦敦--英国央行9月3-4日货币政策会议记录。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议决定。

9月18日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦发表演说，名为“中低收入家庭积累资产的重要性”。

达拉斯--达拉斯联储总裁费希尔主持一场题为“论美联储在全球危机中的作用”的讨论会(2100)。

澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财政及央行代表举行会议(至9月20日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Kerstin af Jochnick发表题为“瑞典经济形势”的讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话(0635)。

伯尔尼--瑞士央行进行货币政策评估(0730)。

奥斯陆--挪威央行议息会议(0800)。

9月19日(五)

达拉斯--前美联储主席沃克尔为达拉斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞。这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年。活动内容包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及招待会(0015)。

里加--拉脱维亚央行预计提出对经济整体趋势的看法，以及对2015年国家预算案的评估。

9月20日(六)

澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月21日)。

9月22日(一)

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在“转向创新：社区发展会议”上致欢迎词(1330)。

柏林--欧洲央行执委普雷特出席一小组讨论。讨论主题为“布雷顿森林协定后的70年--全球货币体系的未来。”

马凯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“货币政策的目标”(2330)。

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉参加欧洲议会的经济及货币事务委员会会议，讨论货币政策制定以及经济情况。

多伦多--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在CFA协会发表演说。(1640)

9月23日(二)

美国圣路易斯--圣路易斯联储总裁布拉德在题为“21世纪的社区银行”会议上致开幕词(1300)，美联储理事鲍威尔致欢迎词(1320)，堪萨斯联储总裁乔治亦发表讲话(1330)。

美国怀俄明州夏延--堪萨斯联储总裁乔治在该联储经济论坛上就美国经济形势发表讲话(0115)。

9月24日(三)

美国克利夫兰--克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济展望、货币政策，对Cleveland Association for Business Economics、CFA Society Cleveland与Risk Management Association发表谈话(1615)。

美国华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在彼得森国际经济研究所举行的会议中就经济议题发表谈话(1700)。

渥太华--加拿大央行副总裁连恩在Carleton大学发表谈话(1905)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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