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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--9月17日

===================今日重要政经消息=============================

9/17(三)

--12:30 科技部发明展展前记者会。

--11:00 柜台买卖中心例行记者会

--14:30 富邦金控 举行公开活动。

--15:00 营建署推出多元自主更新辅导机制。 ================================================================

9/18(四) *--15:00 行政院两岸经贸议题座谈。

9/22(一)

-- 8:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.95%。

--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。

9/24(三)

--15:00 开发金控 投资人说明会。

9/25(四)

--央行召开第三季全体理监事会议。

--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。

10/6(一)

--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。

10/7(二)

--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。

--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/20(四)

--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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