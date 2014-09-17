《台湾重要政经日程》--9月17日

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
===================今日重要政经消息=============================
9/17(三)
--12:30 科技部发明展展前记者会。
--11:00 柜台买卖中心例行记者会
--14:30 富邦金控 举行公开活动。
--15:00 营建署推出多元自主更新辅导机制。 ================================================================
9/18(四) *--15:00 行政院两岸经贸议题座谈。
9/22(一)
-- 8:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.95%。
--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。
9/24(三)
--15:00 开发金控 投资人说明会。
9/25(四)
--央行召开第三季全体理监事会议。
--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。
10/6(一)
--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。
10/7(二)
--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。
--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。