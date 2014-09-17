中国债市：10年国开债早盘收益率大跌约10个bp，因央行实施SLF的传闻

路透上海9月17日 - 业内人士周三透露，中国银行间市场10年期国开行固息债早盘收益率下滑约10个基点(BP),因昨日晚间有传闻称央行对五大行进行SLF(常备借贷便利)操作。

业内人士指出，早盘10年国开债最低成交至4.76%，上日尾盘则为4.86%；此外，人民币利率互换（IRS）继昨日尾盘深跌后，早盘续跌约5个基点(BP)。