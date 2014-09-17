中国债市：10年国开债早盘收益率大跌约10个bp，因央行实施SLF的传闻

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透上海9月17日 - 业内人士周三透露，中国银行间市场10年期国开行固息债早盘收益率下滑约10个基点(BP),因昨日晚间有传闻称央行对五大行进行SLF(常备借贷便利)操作。
业内人士指出，早盘10年国开债最低成交至4.76%，上日尾盘则为4.86%；此外，人民币利率互换（IRS）继昨日尾盘深跌后，早盘续跌约5个基点(BP)。
此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。