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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 09:08 BJT

中国债市：10年国开债早盘收益率大跌约10个bp，因央行实施SLF的传闻

路透上海9月17日 - 业内人士周三透露，中国银行间市场10年期国开行固息债早盘收益率下滑约10个基点(BP),因昨日晚间有传闻称央行对五大行进行SLF(常备借贷便利)操作。

业内人士指出，早盘10年国开债最低成交至4.76%，上日尾盘则为4.86%；此外，人民币利率互换（IRS）继昨日尾盘深跌后，早盘续跌约5个基点(BP)。

此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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