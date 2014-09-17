芝加哥期市：玉米期货结束两日升势转跌，大豆持平

《全球汇市》美元指数下跌，欧元持坚抵住法国大选前夕波动性影响

* 欧元及英镑上涨打击美元指数下滑 * 欧元有望创下今年以来最佳单周表现 * 但一周波动率升幅料创下欧元推出以来最高 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月20日 - 美元兑一篮子主要货币周四小跌，因欧元在法国总统大选首轮投票之前走强，而且英镑人气本周有所改善。 隔夜波动最大的货币为新西兰元，在通胀数据公布后大涨。数据显示，新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，为未来一年利率上升预期提供支撑。 不过市场焦点很大程度仍放在法国大选。尽管预期波动率大幅上升 ，欧元在欧洲盘初上涨0.33%至1.0748美元，创三周来新高。 民调虽显示，极右派及极左派候选人都有可能进入下个月的第二轮选举，本周欧元仍上涨了1.3%，为2017年以来最为强势表现。 交易商认为当中原因在于美元普遍走软，美元周二遭遇全面抛盘，因对于美国经济持续表现突出、以及对于特朗普政府税制改革的信心都出现动摇。