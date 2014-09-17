芝加哥期市：玉米期货结束两日升势转跌，大豆持平

12月小麦期货 跌0.2%，报每蒲式耳4.95-1/2美元，周二收低1%。
对玉米和大豆丰产的预期令市场笼罩空头气氛，另外天气预报称美国中西部大部分地区天气将适宜，也增加了市场压力。
美国农业部农场服务局的数据显示，玉米和大豆“未种”地面积高于原先报导，因较高的单产料将足以补充国内库存。
全球最大小麦购买国埃及周二表示，该国商品供应总局(GASC)在最近一次标购中买入18万吨法国小麦，而未买入美国小麦。自年初以来，埃及买入的多是俄罗斯、罗马尼亚和乌克兰小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 495.50 -0.75 -0.15% -1.05% 543.03 22
CBOT玉米 342.25 -1.50 -0.44% -0.22% 364.48 47
CBOT大豆 981.25 0.50 +0.05% -0.83% 1029.43 25
CBOT稻米 $12.69 -$0.03 -0.20% -0.55% $12.70 61
美国原油 $94.64 -$0.24 -0.25% +1.85% $94.83 56
汇率
欧元/美元 $1.295 $0.000 -0.04% +0.11%
美元/澳元 0.908 -0.002 -0.19% +0.55%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李爽/于春红; 审校 徐文焰)