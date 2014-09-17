中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1450元，上日收报6.1462元

中国外汇：多角度增强人民币作为储备货币吸引力，巩固人民币国际地位--专家
路透上海4月20日 - 兴业银行首席经济学家鲁政委周四表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。
路透上海9月17日 - 中国人民币兑美元 周三开盘报6.1450元，上日收报6.1462元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
-----------------------------------------------------
6.1450 6.1450 6.1462
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海4月20日 - 兴业银行首席经济学家鲁政委周四表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
* 人民币小幅收跌，但中间价升值近200点 * 实需购汇较多，油盘亦有大量购汇 * 仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量 * 关注本周法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。 他们并表示，近期美指连续走弱，在某种程度上缓和人民币贬值压力，当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，市场预期的分化也愈发明显。目前市场亦会关注本周法国大选，虽然出现明显超预期的可能性并不大。 “下午突然购汇特别强，发生了踩踏，可能随后央行紧急干预了一下。”一中资行交易员称。 另位中资行交易员亦表示，下午有油盘大量购汇，是今日客盘购汇增加的一个重要原因。 全球汇市方面，欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。