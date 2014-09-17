香港个股：招商局国际拟参与斯里兰卡一港口码头项目，总投资6亿美元

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透香港9月17日 - 中国码头营运商--招商局国际 宣布，其与中国伙伴所组的合营与斯里兰卡港务局订立协议，参与开发斯里兰卡汉班托塔港开发项目二期的集装箱码头，项目总投资约6.01亿美元。
公司的声明称，其与中国港湾工程有限责任公司组成合营参与该码头项目，合营企业向项目公司投资额约3.91亿美元，将拥有项目公司64.98%的最终股权。
招商局国际表示，与中国港湾工程就各自于合营公司的投资比率仍有待厘定，协议的详细条款及条件仍在由订约方讨论。
汉班托塔港开发项目二期集装箱码头的特许经营期为35年，此后可由项目公司选择延期五年。码头将包括两个10万吨级的集装箱泊位及两个1万吨级的驳船泊位。
招商局国际周二收报25.05港元，过去一个月跌逾3%。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。