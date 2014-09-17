香港个股：招商局国际拟参与斯里兰卡一港口码头项目，总投资6亿美元

路透香港9月17日 - 中国码头营运商--招商局国际 宣布，其与中国伙伴所组的合营与斯里兰卡港务局订立协议，参与开发斯里兰卡汉班托塔港开发项目二期的集装箱码头，项目总投资约6.01亿美元。

公司的声明称，其与中国港湾工程有限责任公司组成合营参与该码头项目，合营企业向项目公司投资额约3.91亿美元，将拥有项目公司64.98%的最终股权。

招商局国际表示，与中国港湾工程就各自于合营公司的投资比率仍有待厘定，协议的详细条款及条件仍在由订约方讨论。

汉班托塔港开发项目二期集装箱码头的特许经营期为35年，此后可由项目公司选择延期五年。码头将包括两个10万吨级的集装箱泊位及两个1万吨级的驳船泊位。

招商局国际周二收报25.05港元，过去一个月跌逾3%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)