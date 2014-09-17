港报财经评论：A股急跌有迹可寻--信报9月17日

A股急跌有迹可寻/ 习广思

中国商务部昨天公布8月实际使用外资金额72亿美元，跌14%，是继7月跌17%后，FDI持续萎缩。数据显示，这是2009年来首次出现连续两个月跌幅超过10%的情况。8月PMI差、工业生产差、物价指数差，现在连FDI都差，总理李克强如何令经济增长达标？稳经济失效，投行花旗预计，人行将从现在至明年上半年减息3次，每次减息25个基点；花旗指出，8月经济数据显示，定向宽松政策无法抵销房地产市场的拖累。此外，根据历史经验，在房地产市场下行周期，下调利率是不可避免。该行又把2014年中国GDP增速预估从7.5%，下调至7.3%；2015年预估从7.1%降至6.9%。

既然人行表明无意放水增发货币救经济，投行则寄望当局透过减息救经济、救A股；然而，中国内地政府有意把资金由楼市转向股市，减息等于把正在挤压中的楼市泡沫重新吹大。虽然中国内地的政策充满着矛盾，但政策混乱会令经济前景更加迷糊。昨天沪深两市大跌，反映市场对经济前景的看法。上证综指全日跌1.8%，深圳股市跌逾2%，创业板指数跌近3.5%。A股除了创半年最大单日跌幅；成交额亦创近4年新高，反映沽压相当巨大。上证综指昨天由2,347点的2013年3月以来高点掉头急挫，指数自今年6月起已急涨14%，在市场一片乐观情绪下，散户没有察觉到截至本周一，上证综指1,011只成分股中，有419只股票的14天相对强弱指数（RSI）升至大于70的超买水平，创下2009年11月23日以来最多；其中194只股票涨至52周新高，也是2009年11月23日以来最多。

“沪港通”带来的憧憬，令中国内地散户忘记了风险，昨天中国内地消费品、资讯科技及医药股跌得最劲，这些股份近期表现跑赢；当资金大撤退，这些股份亦跌得最多，再看看创业板指数的跌势，就知这次升市见顶味浓。假如把周一晚美国科技股急跌合并来看，情况是否更合理？周一道指升，但纳指跌逾1%，走势殊为不妙。究竟科技股走资是否为认购阿里巴巴而套现，暂时不得而知，但美国上市的中资科网股却有迹象显示正在被对冲基金或沽空机构“造世界”。(B02)

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欧罗易跌难升/ 苏子

调查显示，目前市场最担心的风险事件并非美国可能加快进入加息周期，而是地缘政治风险，如乌克兰危机升温威胁欧罗区经济前景。事实上，美国愈早进入加息周期，反映美国经济非常健康，甚至可作为发达国家及新兴市场经济火车头，故不应视作主要风险事件。若联储局落实加息时间，反可消除市场重大不利因素，故对美股走势料仅造成短暂负面冲击，届时采取坏消息出现后趁低吸纳美股的策略。

地缘风险事件难预测，且对欧洲经济复苏存一定威胁性，再配合欧洲央行稍后或推出刺激经济措施，故欧罗兑美元未来走势只会易跌难升，任何显着反弹可视作顺势建立中线短仓机会。最近七个交易天，欧罗兑美元欠缺明确方向。自上周五开始，欧罗兑美元反弹一直受制斜率正在明显的下跌10天平均线，只要昨晚及今天欧罗兑美元的反弹一直乏力突破此阻力收市，料滙价将可顺利跌破1.288/1.291美元的短线关键支持区，而上周1.2856美元低位届时应不难进一步跌破，随后将朝着去年3月1.2744美元低位迈进。

目前英镑走势仍受明天苏格兰独立公投结果影响。不论苏格兰是否独立，英镑表现还是取决于美元，只要美元续升，英镑兑美元仍难逃下跌命运，故博反弹者宜严守止蚀。(B12)

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