港报财经评论：议息如无大变，港股短期近底--经济日报9月17日

议息如无大变，港股短期近底/林瑞芬

港股因为台风，停了一个早上，昨午复市，最终收报24,136，跌0.91%，八连跌；国指收报10,718，跌1.08%，大市成交额577亿港元。市场静待美国联储局的议息结果。美国联储局于周二及周三连续议息，投资者聚焦联储会在甚么时候提高短期利率时，利率前瞻会否改动，怎样改动？素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath撰文又提供了另一角度分析未来动向的关键。

据他指出，美联储内部正在讨论一个更加复杂的加息路径问题：到底是应该尽早首次加息，然后缓慢提升；还是应该首次加息尽可能晚，然后快速升息呢？美国经济虽回复苏路，但未够强。美国还是有延后加息的理由，如欧元区的低增长让美国的低利率更具竞争力、全球仍在滞胀风险之下，地缘政策引发的避险需求等。双方都有理据，相信未能在短期落定论。不过，全球金融市场将可能因此两种加息途径变得不同，若是前者，让市场以时间消化，所带来的震荡可能是渐进式消减法，即首次加息先挫，中途有机消化沽压反弹；相反，若快速加息，股市的反应料相对波动，一挫再挫。

美股标普500指数及道指虽仍处相对高位，不过，据外国有研究指出，其实近年以来，投资者的风险胃纳正逐步回落，分别代表科技股、小市值企业和新上市股票的纳斯达克综合指数、罗素2,000指数以及彭博新上市股票指数之中，陷入熊市状态（相比它们过去12个月中的峰值已经有至少20%的跌幅）的个股比例相比2013年3月时候的30%均有增长。纳指成分股中，约有47%的个股相比它们过去12个月中的峰值已经有至少20%的跌幅，而这个程度的跌幅在罗素2,000指数和彭博新上市股票指数成分股中占比也都超过了40%。这与2014年以来33次创下新高的标准普尔500指数走势形成了鲜明对比，在该指数的成分股中，仅有不到6%的个股处于熊市状态。由此可见，大户的股票投资部署早在准备加息周期终有一日会来，是先减磅高风险的小型股，到未来美国终步入加息周期下再减持大型股，以终结完整大牛市。(B05)

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煤价未见底，煤股不宜捧/ 余少文

国企指数好似煤炭价格一样跌，维持守10,500点。至于煤价能否扭转跌势，要看限产方案能否落实，否则煤炭股明年业绩仍然不能乐观，只宜观望。虽然上海推出资本市场新国九条，但无助A股走高，上证综合指数更跌穿2,300点，收报2,296点，下跌42点或1.8%；而国企指数在半日市下亦反覆下滑，全日跌116点或1.1%，收报10,718点，成交额109亿港元，只有13%主板H股可以逆市上升。至于红筹指数跌64点或1.4%，收报4,680点，成交额59亿港元。

尽管国指跌穿50天平均线，维持国指可守10,500点，只是红筹指数连跌后，跌穿“双顶”颈线即8月底低位4,767点，量度跌幅约4,578点，如指数要跌至该跌幅，则要再多跌100点，会是见底之时。仍然期望目前的调整是沪港通开车前的黑暗，黑暗过后是黎明。至于另一处于黑暗期是煤炭市场，因为煤价近年有跌无升，中国煤炭价格指数由2012年的193点水平，跌至上周的136.6点，走势低处未算低，是利好电力股业绩原动力，因为电力股上半年盈利继续升，可惜亦是煤炭盈利下跌的源头。

综合中国神华 、兖州煤业 、中煤能源 和伊泰煤炭 上半年业绩，合计收入升1%至2,080亿人民币，盈利跌10%至256亿人民币，主要是兖煤转亏为盈，其余三家煤炭股都盈利倒退，跌幅最大是中煤跌76%，正好反映煤价下跌令收入减少以及成本上升，最后累及盈利下跌。如以季度业绩来看，第一季和第二季都出现同比下跌现象，只有兖煤因为第二季没特殊亏损而出现亏转盈，但整体而言是表现欠佳。若然煤价在第三、四季可如去年下半年般横行，则煤炭股下半年业绩有好转希望。实际煤炭库存并没有显着回落，对煤价反弹带来阻力，如秦皇岛5月至7月的库存分别为616万吨、743万吨和697万吨，即使是重点电厂煤炭库存也维持在7,700万吨至7,900万吨水平，若然继续供过于求，煤价难以反弹。故中国内地媒体引述消息指发改委、国家能源局、国家煤矿安监局、中国煤炭工业协会等近日工作会议亦提及煤炭库存连续多个月超过3亿吨，要求各地区各部门在落实煤炭脱困具体措施方面要强化责任意识，又要严格落实限产方案、安全检修、降低生产强度必须到位。(B06)

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