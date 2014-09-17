香港恒生指数开盘升1.01%

《分析师观点》台湾首季外销订单年增12.6%优于预期，下季有望持续复苏

路透台北4月20日 - 台湾经济部周四公布，3月外销订单金额较上年同期升12.3%，高于 路透预估的年增10%。第一季出口订单金额较上年同期增12.6%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对接单看法，估计4月整体外销订单金额将 较3月减少。 2017年3月(%) 2017年2月(%) 外销订单 +12.3 +22.0 路透调查 +10 订单区域 中国大陆(含港) +19.9 +40.5 美国 +15.4 +21.1 欧洲 +3.8 +12.9 日本 +16.4 +23.6 **分析师评论** --元大投顾总经分析师 陈森林： 3月及第一季外销订单表现皆优于预期，看来出口表现仍佳，但略被台币升值吃到一些 成长力道，原本以台币兑美元第一季日均价在31.8