香港恒生指数开盘升1.01%

全球金融：监管松绑加大金融危机再现风险，美国立场很关键--法国央行
路透巴黎4月20日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周四表示，任何取消金融领域近年来所出台监管措施的举动，都将增加再次爆发危机的风险，他还称美国政府在此事上的立场至关重要。
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路透巴黎4月20日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周四表示，任何取消金融领域近年来所出台监管措施的举动，都将增加再次爆发危机的风险，他还称美国政府在此事上的立场至关重要。
路透台北4月20日 - 台湾经济部周四公布，3月外销订单金额较上年同期升12.3%，高于 路透预估的年增10%。第一季出口订单金额较上年同期增12.6%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对接单看法，估计4月整体外销订单金额将 较3月减少。 2017年3月(%) 2017年2月(%) 外销订单 +12.3 +22.0 路透调查 +10 订单区域 中国大陆(含港) +19.9 +40.5 美国 +15.4 +21.1 欧洲 +3.8 +12.9 日本 +16.4 +23.6 **分析师评论** --元大投顾总经分析师 陈森林： 3月及第一季外销订单表现皆优于预期，看来出口表现仍佳，但略被台币升值吃到一些 成长力道，原本以台币兑美元第一季日均价在31.8
路透4月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加1.3 9%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,674,384.3 4月19日 27,293,664.4 4月18日 380,719.9 1.39% iShares 326,308,164.7 4月19日 327,254,850.7 4月18日 -946,686.0 -0.29% (完) (编译 王琛；审校 王洋)