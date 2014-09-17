港报社评：废食油重回食物链，政府勿再视若无睹--明报9月17日

台湾馊水油事件，已经证实香港废食油由回收、提炼、认证、出口与进口，在监管上都有不足，长年累月让废食油制造的食品，吃进市民的肠胃。事态性质是重大食物安全事故。不过，香港特区政府对此事的重视程度与事态的严重性，不成比例，迄今就废食油重回食物链，看不到政府将会怎样处理；另外，香港特首梁振英、政务司长林郑月娥等高层官员，对事态未有片言只语，市民看到涉及的食物及卫生局和环境局各自为政，并未协调应对。政府对关乎市民健康的食安事故，并未急市民所急，取态凭什么如此笃定，无法理解。

业界表示，香港废食油被抢高回收价，生物柴油公司经营困难，而使用生物柴油最多的政府，以价低者得原则招标，香港的生物柴油因为成本高而无法中标。若业界反映属实，以废食油回收现况，政府又不给予税务优惠，例如免缴甲醇税等，业界表示仅有的3 家生物柴油公司，经营窘境难以改善。

环境保护是梁振英施政重点之一，是否应该有政策措施，使提炼生物柴油成为一个产业，同时有助于减少排放，改善空气质素，是政府要思考和应对的问题。因此，从食物安全到环境保护，都迫使政府面对废食油的处理，不能再蹉跎，必须尽快杜绝废食油重回食物链而损害市民健康的情况。(A08)