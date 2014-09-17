更正-金属期市：伦铜升至一周高位附近，美联储会议结果公布在即

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
(更正：因英文原文有误，内文第二段中最后一句的一周高位更正为“6,992美元”，非“6,901美元”)
路透墨尔本9月17日 - 伦敦期铜周三升至一周高位附近，因有关美联储本周会议将把加息时间表提前的预期对市场影响不大。
0033GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约 升0.7%报每吨6,951美元，上日涨1.2%。指标期铜周二守在一周高位6,992美元附近。
上海期交所11月期铜合约 涨2.1%至每吨49,590元人民币(8,069美元)。
美国生产者物价8月持平，表明通胀压力不大，所以美联储应该可以静观情况发展，再考虑何时加息。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员本周很有可能改写其货币政策正常化的策略，因有多个迹象显示，对于一项控制利率新工具的热烈辩论正接近达成决议。
中国商务部周二公布，中国8月实际使用外资(FDI)72亿美元，同比下降14%， 凸显出中国经济成长面临挑战。
纽蒙特矿业(Newmont Mining) 执行长Gary Goldberg周二表示，在该公司收到先前已获承诺的出口许可之后的六至八周内，可让闲置中的Batu Hijau铜矿场与印尼轧铜厂恢复完全运作。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 白云/李婷仪)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。