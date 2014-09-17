更正-金属期市：伦铜升至一周高位附近，美联储会议结果公布在即

(更正：因英文原文有误，内文第二段中最后一句的一周高位更正为“6,992美元”，非“6,901美元”)

路透墨尔本9月17日 - 伦敦期铜周三升至一周高位附近，因有关美联储本周会议将把加息时间表提前的预期对市场影响不大。

0033GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约 升0.7%报每吨6,951美元，上日涨1.2%。指标期铜周二守在一周高位6,992美元附近。

上海期交所11月期铜合约 涨2.1%至每吨49,590元人民币(8,069美元)。

美国生产者物价8月持平，表明通胀压力不大，所以美联储应该可以静观情况发展，再考虑何时加息。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员本周很有可能改写其货币政策正常化的策略，因有多个迹象显示，对于一项控制利率新工具的热烈辩论正接近达成决议。

中国商务部周二公布，中国8月实际使用外资(FDI)72亿美元，同比下降14%， 凸显出中国经济成长面临挑战。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 执行长Gary Goldberg周二表示，在该公司收到先前已获承诺的出口许可之后的六至八周内，可让闲置中的Batu Hijau铜矿场与印尼轧铜厂恢复完全运作。(完)

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