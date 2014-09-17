港报社评：大学排名全綫跌，须提升管治--星岛日报9月17日

香港几所大学在一项国际排名榜中全綫下跌，大学虽然并非为排名而存在，但须正视排名下跌会降低对优质师生的吸引力，不止影响大学发展，还会削弱社会吸纳人才和投资的竞争力。

根据QS（Quacquarelli Symonds）发表的最新大学排名榜，香港与波士顿各有3所大学跻身全球百大，以城市而言仅次于伦敦。不过，整体院校排名却出现倒退的情况。

香港大学去年丧失了亚洲最高排名后，今年继续落后于新加坡国立大学，而且被新国大进一步抛离。在全球排名榜中，新国大升了2名去到第22，港大则倒退2名去到第28。

今次跻身亚洲十大的东京大学、首尔国立大学、京都大学、新加坡南洋理工大学、清华大学和韩国高等科技院，国际排名都有上升，只有香港科技大学和中文大学的国际排名下跌，中大更一跌7名，由39跌至46。此外，其余名列600大的城大、理大、浸会和岭南四所大学，排名都无一例外下跌。

管治大学不宜斤斤计较排名，但亦不宜超然漠视排名对大学和社会吸引人才和资金的影响。

世纪之交，香港曾邀请以爱丁堡大学校长宋达能为首的国际专家，检讨本地大学的管治和教学，以跻身全球一流大学、发展香港作为区内教育枢纽为目标，激发大学励精图治。事隔十多年，现在是时候盘点成果及探讨进一步提升管治，在这方面，校长的管理能力及专注力，也须一并检讨。(A06)