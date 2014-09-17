港报社评：大学排名全綫跌，须提升管治--星岛日报9月17日

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
香港几所大学在一项国际排名榜中全綫下跌，大学虽然并非为排名而存在，但须正视排名下跌会降低对优质师生的吸引力，不止影响大学发展，还会削弱社会吸纳人才和投资的竞争力。
根据QS（Quacquarelli Symonds）发表的最新大学排名榜，香港与波士顿各有3所大学跻身全球百大，以城市而言仅次于伦敦。不过，整体院校排名却出现倒退的情况。
香港大学去年丧失了亚洲最高排名后，今年继续落后于新加坡国立大学，而且被新国大进一步抛离。在全球排名榜中，新国大升了2名去到第22，港大则倒退2名去到第28。
今次跻身亚洲十大的东京大学、首尔国立大学、京都大学、新加坡南洋理工大学、清华大学和韩国高等科技院，国际排名都有上升，只有香港科技大学和中文大学的国际排名下跌，中大更一跌7名，由39跌至46。此外，其余名列600大的城大、理大、浸会和岭南四所大学，排名都无一例外下跌。
管治大学不宜斤斤计较排名，但亦不宜超然漠视排名对大学和社会吸引人才和资金的影响。
世纪之交，香港曾邀请以爱丁堡大学校长宋达能为首的国际专家，检讨本地大学的管治和教学，以跻身全球一流大学、发展香港作为区内教育枢纽为目标，激发大学励精图治。事隔十多年，现在是时候盘点成果及探讨进一步提升管治，在这方面，校长的管理能力及专注力，也须一并检讨。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。