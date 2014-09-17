港报社评：人大决定不可撼，特首普选有希望--文汇报9月17日

全国人大常委会委员长张德江昨日在北京会见工联会访京团时表示，人大常委会对香港普选特首的核心要素作出明确规定，具有最高法律权威，也为普选特首奠定了宪制基础。这是人大作出决定后，主管港澳事务的中央领导人第一次就香港普选问题发表谈话，值得香港各界高度重视。

张德江对顺利落实普选表示乐观态度，实际上表达了中央对推进香港民主发展的殷切期盼，显示了中央的诚意和善意，对期待＂一人一票＂选特首的香港市民无疑是一个极大的鼓舞。张德江强调人大决定不可撼动，更是显示了中央依法落实普选的决心。反对派须放弃不切实际幻想，回到基本法和人大决定的正轨，积极参与政改讨论，为落实普选作出理性务实的选择。

人大决定公布后，香港反对派企图透过＂占中＂、罢课等激烈行动，威逼中央＂收回成命＂。张德江的讲话表明，中央按基本法落实普选的决心不会动摇，在大是大非面前不会退让，反对派不要心存幻想。

值得留意的是，中央一再指出，反对派中有不少人是爱国爱港的，希望他们以大局为重，通过政改方案。人大决定为香港普选＂开闸＂，实际上也为反对派创造了发展的空间。普选的成败，反对派扮演着重要角色。希望反对派中的有识之士，不要做扼杀普选的历史罪人，而应放下成见，在下一阶段的政改谘询中，与香港各界共同努力，实现2017年＂一人一票＂选特首的目标。(A05)